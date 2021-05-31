Intel, 11. Nesil Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Duyurdu

Intel, 11. nesil Tiger Lake-U serisi yeni işlemcilerini duyurdu. Duyuruda Core i7-1195G7 ile i5-1155G7 üzerine duran şirket, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sunulacağını ifade ediyor.

Yarı iletken devi Intel, düzenlediği bir etkinlikte yeni işlemcileri Core i7-1195G7 ile Core i5-1155G7'yi tanıttı. 10 nm üretim sürecinden geçen işlemciler, Tiger Lake-U serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkarken, Core i7-1195G7'nin bu serisinde 5.0 GHz'ye çıkan ilk işlemci olduğunu belirtelim. Peki Intel'in yeni işlemcileri, tüketicilere neler vadediyor?

Intel Core i7-1195G7, CPU saat hızları daha yüksek olduğunda daha iyi performans veren ancak düşük güç tüketimi yapan dizüstü bilgisayarlara hayat verecek. 12 ila 28 watt aralığında çalışacak platformlar için geliştirilen işlemci, 4 işlemci çekirdeği ve 8 iş parçacığına sahip olacak. 12 MB önbelleğe sahip Intel Core i7-1195G7, 2,9 GHz taban çalışma hızına sahip olarak karşımıza çıkarken, maksimum hız değeri olarak 5.0 GHz'yi göreceğiz.

Dizüstü bilgisayar üreticileri, bu işlemciyle DDR4-3200/LPDDR4X-4266 RAM kombinasyonları oluşturabilecekler. Ayrıca bu işlemci Wi-Fi 6/6E (Gig+) gibi yeni nesil teknolojileri de destekleyecek. GPU konusunda da oldukça başarılı olan işlemci, Intel iRIS Xe ile 10 bit video kodlama konusunda önceki nesillere göre 8 kat iyi iş çıkarıyor. DX12 Örnek Geri Bildirim teknolojisini de destekleyen işlemci, yapılan testlerde 2 kat iyi performans gösteriyor.

Intel Core i5-1155G7 işlemcisine baktığımızda ise yine 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı görüyoruz. 8 MB önbelleğe sahip olan işlemci, 2,5 GHz ile 4,5 GHz aralığında çalışabiliyor. i7 modelde olduğu gibi DDR4-3200/LPDDR4X-4266 RAM ile kombine edilebilen işlemci, Wi-Fi 6/6E (Gig+), 5G, DX12 gibi teknolojileri de destekliyor.

Intel'in 11. nesil işlemcileri ile 60'tan fazla kombinasyon oluşturulabilecek. Şirket, süreç içerisinde yeni modeller ile bu kombinasyon sayısının 250'yi aşacağını söylüyor. Intel'in yeni işlemcilerinin ilk olarak Acer, ASUS ve HP tarafından kullanılması ve bekleniyor.