11. Nesil Rocket Lake İşlemcilerinin Fiyatları Ortaya Çıktı

Intel'in önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen 11. Nesil Rocket Lake işlemci serisinin fiyat listesi ortaya çıktı. Bir perakende sitesinde yapılan listelemede, seride yer alan modellerin fiyatlarına yer verildi.

Intel'in 11. Nesil Rocket Lake masaüstü işlemci serisinin önümüzdeki günlerde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde bazı perakendeciler, yeni CPU ailesini resmi olmayan şekilde ön siparişe açmaya başladı. ABD merkezli MilwaukeePC de işlemcileri ön sipariş fiyatlarıyla birlikte listeleyen mağazalardan biri.

Daha önceki sızıntılara göre Intel'in 11. Nesil Rocket Lake serisi, resmi olarak 16 Mart'ta duyurulacak ve ön siparişler de bu tarihte açılacak. Satışlar ise incelemelerin de yayınlanacağı gün olarak 30 Mart'ta başlayacak. Ancak MilwaukeePC'de yapılan listeleme, resmi duyurudan önce serideki modellerin fiyatlarını gözler önüne seriyor.

11. Nesil Rocket Lake işlemcilerin liste fiyatları ortaya çıktı:

İşlemcilerin fiyatlarına geçmeden önce geçmişte de ürünlerin resmi duyurudan önce bu tarz üçüncü taraf sitelerde fiyatlarıyla birlikte listelendiğini ancak bu fiyatların resmi liste fiyatına kıyasla büyük ölçüde şişirilmiş olduğunu unutmamak gerekiyor. MilwaukeePC tarafından listelenen ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

Core i9-11900K – 599,99 dolar

Core i9-11900KF – 579,99 dolar

Core i9-11900 – 509,99 dolar

Core i9-11900F – 479,99 dolar

Core i7-11700K – 484,99 dolar

Core i7-11700KF – 454,99 dolar

Core i7-11700 – 389,99 dolar

Core i7-11700F – 359,99 dolar

Core i5-11600K – 309,99 dolar

Core i5-11600KF – 279,99 dolar

Core i5-11600 – 264,99 dolar

Core i5-11500 – 234,99 dolar

Core i5-11400 – 214,99 dolar

Core i5-11400F – 179,99 dolar

Bu noktada serinin tepe modeli olan Core i9-11900K'nın 599,99 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir önceki nesil Core i9-10900K, 499 dolardan satışa çıkmıştı. Bu da Core i9-11900K'nın iki çekirdek kaybetmesine rağmen halefinden daha pahalı olacağı anlamına geliyor ancak fiyatların değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Öte yandan 484,99 dolarlık etiketiyle fiyat performans açısından ön plana çıkan Core i7-11700K'ye baktığımızda işlemcinin, önceki nesil Core i7-10700K'dan yaklaşık %26'lık daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Bütçe dostu Core i5-11600K ise 309,99 dolarlık liste fiyatına sahip.

Intel'in 11. Nesil Rocket Lake masaüstü CPU ailesini önümüzdeki haftalarda tanıtması bekleniyor. İşlemcilere dair daha fazla detayı ve fiyatlarını da bu tanıtımdan sonra öğrenebileceğiz.