Apple, yakında kendi işlemcisi Silicon M1'e sahip yeni Macbook Pro ve Air modellerini satışa sunacak. Bilgisayar dünyasında son derece ses getiren bu yeni donanım, tecrübeli Intel karşısında nasıl bir performans elde edecek merak konusu. Peki Silicon M1'in en yakın Intel rakibi ile arasındaki farklar neler, gelin birlikte bakalım.

Apple, daha önce yeni Macbook modellerinde kendi işlemcileri Apple Silicon M1'i kullanacaklarını duyurmuştu. Macbook dizüstü bilgisayarlarında daha önce Intel işlemcileri kullanan Apple, artık ekosisteminde kendi işlemcilerini kullanacağını ve Apple Silicon’u yakın zamanda Macbook Air ve Macbook Pro modellerinde kullanmaya başlayabileceğimizi belirtti.

Intel’in uzun süredir işlemci konusunda gayet başarılı ve tecrübeli olduğu bir gerçek. Ancak Apple’ın da kendi donanımlarının başarısı göz ardı edilemez derecede. Apple, yavaş yavaş modellerinden Intel’i kaldırıp Apple Silicon işlemcisini kullanmaya başlayacakken, biz de iki işlemci arasındaki farklara bir göz atmak istedik.

Intel ve Apple Silicon arasındaki farklar:

Mimari Apple Silicon M1: 5 nm ARM Intel Tiger Lake: 10 nm Willow Cove

Çekirdek yapısı: Apple Silicon M1: 8 çekirdek, 8 iş parçacığı Intel Tiger Lake: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı

Maksimum hız: Apple Silicon M1: 3,10 GHz Intel Tiger Lake: 4,8 GHz

GPU: Apple Silicon M1: 8 çekirdek, 3,2 GHz Intel Tiger Lake: X çekirdek, 4,8 GHz

Kablosuz bağlantı: Apple Silicon M1: 5G (ilerleyen zamanlarda), Wi-Fi 6 Intel Tiger Lake: Wi-Fi 6, 5G

Bağlantı desteği: Apple Silicon M1: USB 4.0, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3.0 Intel Tiger Lake: Thunderbolt 4.0, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3,0



Teknik özellikler:

Mimari:

Apple Silicon M1, Arm mimarisine sahip bir işlemci ve Arm mimarisi, daha yüksek performans ve termal verimlilik vaad ediyor. İşte bu termal verimlilikten faydalanan Apple, Macbook Air model dizüstü bilgisayarlarından soğutucu fanı tamamen çıkarabilme şansına erişti. Intel, Tiger Lake Willow Core mimarisinde 10 nm güce sahipken, Apple Silicon M1 işlemcide bu donanımın çok daha gelişmiş bir teknoloji olan 5nm güçle çalışacağını görüyoruz. İşlemcilerde daha az nanometre olması, daha küçük oldukları anlamına geliyor ve daha az enerji tüketmelerini sağlıyor. Elbette daha küçük işlemcilerin asıl sorunu da ısınma ve yüksek performans oluyor.

Çekirdek yapısı

Apple, 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı kullanarak M1 işlemcilerinde pil ömrünü olabildiğince artırmaya odaklanmış. İşlemcinin sahip olduğu çekirdeklerin dördü yüksek performans, diğer dördü de yüksek verimlilik için tasarlanmış. Karşılaştırma yapabilmek için Intel’in en güçlü Tiger Lake yonga setine baktığımızda, sadece 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı kullanıldığını görüyoruz.

Apple, her ne kadar çekirdek konusunda Intel’i geçmiş gibi dursa da bu unsur, Intel yetkililerini pek endişelendirmiyor gibi gözüküyor. Bir Intel temsilcisi, çekirdek sayılarının Apple’dan az olmasının bir sorun yaratmadığını, kendi çekirdeklerinin piyasadaki bütün markalardan zaten yüksek performansa sahip olduğunu söylüyor.

Her iki marka da kendi aleyhine son derece iddialı konuşurken, Apple Silicon M1 işlemcinin "Dünyada watt başına en iyi CPU performansı sunan işlemci" olduğunu iddia ediyor. Apple çekirdeklerinin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

Maksimum hız

Apple, çekirdek konusunda son derece iddialı olsa da frekans hızında biraz sınıfta kalmış gibi görünüyor. M1 yongası, maksimum 3,10 GHz’e ulaşabilirken, Intel Core i7-1185G7 işlemci 4,8 GHz’e kadar performans sağlayabiliyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, her iki markanın da sahip olduğu mimari birbirinden tamamen farklı ve bu yüzden de teknik özellikleri birebir karşılaştırmak doğru sonuçları veremeyebilir.

GPU

Hem Apple hem de Intel, ekran kartı konusunda birbirinden iddialı haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ekran kartına toplamda 8 çekirdek ayıran Apple, "Kişisel bilgisayarlarda dünyanın en hızlı entegre grafiklerine" sahip olacağını iddia ediyor. Intel, ekran kartlarında kullanacağı yeni Xe mimarisini de duyurmuşken, GPU savaşını hangi tarafın kazanacağını ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

Kablosuz bağlantı ve bağlantı desteği:

Intel’e sahip Tiger Lake işlemcili Macbook modellerinde 5G bağlantısı, Thunderbolt, 8K HDR ekran ve Wi-Fi 6 desteği sunuluyordu. Apple’ın Silicon işlemcilerinde ise 8K HDR ekran desteği hariç yine aynı özellikleri göreceğiz. Apple, ilerleyen dönemlerde Apple Silicon setin 5G bağlantısını destekleyeceğini söylemişti. Ancak bazı iddialar, M1 işlemciye sahip ilk çıkan modellerde 5G bağlantısının desteklenmeyeceğini söylüyor.

Performans

Grafik performans: Apple Silicon M1: 8K Video, 3D görüntü oluşturma Intel Tiger Lake: 1080p kalitede AAA oyunları

Pil ömrü: Apple Silicon M1: Macbook Air: 18 saat, Macbook Pro 13 inç: 20 saat Intel Tiger Lake: Macbook Air: 10 saat, Macbook Pro 13 inç: 12 saat



Grafik performansı:

Intel, yeni Xe mimarisine sahip ekran kartlarına gerçekten de büyük bir bütçe ayırdı ancak Apple’ın “kişisel bilgisayarlarda dünyanın en hızlı entegre grafikleri” iddiası, iki markayı da büyük bir rekabetin içine soktu diyebiliriz.

En güçlü Tiger Lake yongalarında 1080p kalitede Borderlands 3, Far Cry New Dawn ve Hitman 2 gibi oyunların rahatça oynanabileceğini iddia ediliyor. Apple, bilindiği üzere üst düzey bütçelerle tasarlanmış AAA oyunlarının rahat bir şekilde oynanabilmesine pek izin vermiyor.

Yine de Apple, Apple Silicon M1 çiplerinin 8K videolarını sorunsuz oynatmak ve 3D sahnelerin kolay bir şekilde oluşturmak gibi zorlu görevleri kolayca yerine getireceğini iddia ediyor. Macbook Pro dizüstü bilgisayarlar bu tür görevleri zaten başarılı bir şekilde yerine getirebiliyordu, ancak genellikle günlük kullanım üzerine tasarlanmış Macbook Air modellerin de bu görevleri kaldırabilmesi büyük bir avantaj olmuş.

Pil ömrü

Apple Silicon işlemcinin en büyük fark yaratan bir diğer özelliği ise pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Normalde Intel işlemciye sahip Macbook Air 10 saat, Macbook Pro 13 inç ise 12 saat pil ömrüne sahipken, yeni Apple Silicon M1 işlemciye sahip Macbook Air 18 saat, Macbook Pro 13 inç ise 20 saatlik pil ömrüne sahip olacak.

Hangisini seçmeli?

Apple Silicon M1, geleceğin Macbook dizüstü bilgisayarları için gerçekten de heyecan verici bir yenilik. İşlemcinin hem performans hem de pil ömrü vaatleri, dizüstü bilgisayarlarda büyük bir çığır açacak gibi görünüyor. Ancak bu iddiaları doğrulayabilmek için yeni Apple Silicon M1 işlemciye sahip Macbook dizüstü bilgisayarların kullanıcılar tarafından test edilmesi gerekiyor. Bu yeni modellerde, 17 Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

Apple Silicon M1 işlemcinin ARM mimarisine sahip olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bazı uygulama ve programlar, henüz ARM mimarisine hazır olmayabilir. Bu yüzden de eğer işinizi bilgisayarınız üzerinden yapıyorsanız, öncelikle Rosetta’nın uygulama ve programları ne kadar iyi ya da kötü optimize edebildiğini gözlemlemelisiniz.

Eğer dizüstü bilgisayar alma konusunda aceleci iseniz, elbette Intel işlemcilere sahip Macbook modelleri almakta bir sakınca yok. Nasıl olsa modellerin sahip olduğu yüksek performans daha önceden kanıtlanmış verilerden oluşuyor. Ancak aceleniz yok ve ileriye dönük bir plan yapmak isterseniz de Apple’ın kendi ekosistemi içerisinde oluşturduğu donanıma sahip bir Macbook almak, daha akıllıca ve heyecan verici bir seçim olacakmış gibi görünüyor.