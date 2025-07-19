Intel, açık kaynak dünyasında önemli bir yere sahip olan Clear Linux projesini sonlandırma kararı aldı. Performans odaklı geliştirilen işletim sistemi artık resmi olarak desteklenmeyecek. Şirket, projeyle ilgili tüm güncellemeleri ve bakımı durdurduğunu duyurdu.

Intel, Clear Linux’un fişini çekti. Yıllardır performans odaklı geliştirilmekte olan işletim sistemi, artık resmi olarak sonlandırıldı. Intel, güvenlik güncellemeleri dahil tüm desteği durdurduğunu açıkladı.

Intel tarafından yapılan resmi açıklamada, Clear Linux OS için güvenlik yamaları, güncellemeler ve bakım hizmetlerinin tamamen sona erdiği belirtildi. Aynı zamanda işletim sisteminin GitHub deposu salt okunur moda alınarak arşivlendi. Kullanıcıların farklı ve aktif şekilde desteklenen bir Linux dağıtımına geçmeleri tavsiye edildi.

Performans odaklı Clear Linux, maliyet kısıntıları nedeniyle sonlandırıldı

Clear Linux, bugüne kadar x86_64 donanımlarında sunduğu yüksek performans ile öne çıkıyordu. Profil güdümlü optimizasyonlar, bağlantı zamanı optimizasyonları ve özel kernel ayarları gibi detaylarla bilinen işletim sistemi, AMD sistemlerinde bile etkili performans sağlamıştı. Ancak Intel’in maliyet kısıntısı kararları, projeyi sonlandırma noktasına getirdi.

Intel’in aldığı bu karar, şirket bünyesinde yaşanan işten çıkarmalarla aynı döneme denk geldi. Birçok yazılım mühendisinin işten ayrılması ve bir çekirdek sürücüsünün sahipsiz kalması, Intel’in açık kaynak projeleri üzerindeki faaliyetlerinin yeniden şekilleneceğini gösteriyor.