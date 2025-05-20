Intel, GPU konusundaki sessizliğini bozdu. Şirket, yeni ekran kartları Arc Pro B60 ile Arc Pro B50'yi duyurdu. Daha çok yapay zekâ odaklı iş istasyonları için geliştirilen ekran kartları, nispeten uygun fiyatları ile dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Son dönemlerde daha çok yaşadığı maddi sorunlarla gündem olan dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, GPU konusundaki sessizliğini resmen bozdu. Şirket, Computex 2025 etkinlikleri kapsamında yeni ekran kartlarını resmen duyurdu. Arc Pro B60 ve Arc Pro B50 olarak isimlendirilen ekran kartları, günlük kullanımdan ziyade yapay zekâ odaklı görevlere odaklanıyor.

Tahmin edilebileceği üzere Intel Arc Pro B60, daha güçlü bir yapıya sahip. 24 GB GDDR6 VRAM ile donatılan ekran kartı, XMX yapay zekâ çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş ışın izleme desteği sunan Intel Arc Pro B60, 196 TOPS'a kadar INT8 performansı sunuyor ve hazırlanan konfigürasyona göre 120W ila 200W arasında güç tüketiyor. PCIe Gen5 x8 desteğine sahip olan ekran kartı, 492 GB/sn'lik maksimum bant genişliği ile özellikle de LLM işlemleri için ideal bir model.

Battlematrix teknolojisi ile 8 adet Arc Pro B60, aynı anda kullanılabilecek!

Intel Arc Pro B60'ın en dikkat çeken özelliği, Intel'in yeni bir projesi olan Battlematrix'i destekliyor olması. Battlematrix teknolojisi, en basit anlatımı ile 8 adede kadar ekran kartının birbirine bağlanarak kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Bu da toplamda 192 GB VRAM kapasitesine ulaşılmasını sağlıyor ki bu değer, yapay zekâ odaklı projeler için hiç fena değil.

Gelelim Intel Arc Pro B50 modeline

Intel Arc Pro B50, Intel Arc Pro B60'ın biraz daha kırpılmış bir versiyonu. 16 GB GDDR6 VRAM kapasitesine sahip olan ekran kartı, sadece 70W güç çekiyor ve 224 GB/sn'lik bellek bant genişliği değerine sahip. PCIe Gen 5 x8 desteğine sahip olan ekran kartının INT8 performansı 178 TOPS olarak açıklandı.

Intel'in açıklamasına göre Arc Pro B50, 299 dolar karşılığında satın alınabilecek. Intel Arc Pro B60'ın fiyatı açıklanmadı ancak bu ekran kartının da 500 dolar civarlarında fiyatlandırılması bekleniyor. B60 Haziran 2025, B50 ise Temmuz 2025 itibarıyla Intel yetkili satıcılarındaki yerini alacak.