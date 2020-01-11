Intel Core i7-1068G7 ve 9 Watt'lık Y Serisi İşlemciler Yolda

Günümüzde işlemci piyasasında büyük bir paya sahip olan Intel, 28 watt’lık Core i7-1068G7 ve 9 watt’lık Y serisi işlemcilerin yolda olduğunu açıkladı. Şirket, yeni işlemcileri bekleyeceğimiz tarihi de belirtti.

Intel, bundan yaklaşık 6 ay önce 10. nesil Core 'Ice Lake' işlemci serisini piyasaya sürmüştü. Böylelikle Intel’in 15 watt’lık Ice Lake-U serisi işlemcilerine sahip olan oldukça güzel dizüstü bilgisayarlar da piyasaya çıkmış ve kullanıcılarını tatmin etmeyi başarmıştı.

Fakat bugüne kadar Intel’in en yüksek performans sağlayan Ice Lake işlemcisine sahip bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürülmemişti. Elbette bu işlemci 28 watt’lık Intel core i7-1068G7’den başkası değil. Ayrıca düşük güce sahip Intel Ice Lake Y işlemcileri de Intel’in açıklamasına göre artık bilgisayarlarda gözükmeye başlayacak.

AnandTech’in Intel ile yaptığı röportaj sonucunda henüz piyasada olmayan Ice Lake işlemcilerinin bahsettiğimiz ikisi hakkında bir takım doğrulamalar alındı. Bu doğrulamalara göre 28 watt Intel Core i7-1068G7, 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren bilgisayar üreticilerinin elinde olacak.

Bununla birlikte 9-12 watt Intel Ice Lake Y serisi işlemcileri de 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren piyasada bulunacak. Fakat CES etkinliğinde hiçbir bilgisayar üreticisinin bu işlemcilere sahip bilgisayarını tanıtmamış olması, üreticilerin bu işlemcilere pek yakın hissetmediğini gösteriyor olabilir.

Üreticiler bu işlemcilere yakın olmasalar bile Intel Core i7-1068G7 işlemcisi, bugüne kadar Ice Lake serisinin barındırdığı en güçlü üyesi olacak. İşlemci, 2,3 GHz ana frekansa ve 4,1 GHz’e kadar çıkabilen tek çekirdekli performansa sahip olacak. Her 8 thread ve 4 çekirdek aktifleştirildiğinde ise 3,6 GHz hıza kadar ulaşabilecek.

Y serisi işlemcilere gelirsek; seriye yeni katılacak işlemcilerin Intel’in Amber Lake Y işlemcilerinden daha fazla güç tüketeceği aşikar. Amber Lake Y işlemcileri 5-7 watt arası enerji harcıyor. Fakat bu durum, Y serisi işlemcilerinin U serisi işlemcileriyle olan performans farkını kapatabilmesine bir adım daha yaklaştırıyor.