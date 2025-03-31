Ticaret Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmelik kapsamında yarın itibarıyla internet alışverişlerinde yeni bir dönem başlıyor.

İnternet alışverişinde yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığının hazırladığı ve Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 5 aylık geçiş sürecinin ardından yarın yürürlüğe giriyor.

Yönetmeliğe göre satıcılar artık ürünleriyle ilgili güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde paylaşmak zorunda olacak. Üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresleri ve ürün güvenliğine dair detaylar ilanlarda yer alacak. Böylece tüketiciler, tıpkı fiziki mağazalarda olduğu gibi satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

Sanal pazar yerleri, ürünlerin güvenlik bilgilerini sistemlerinde saklamakla yükümlü olacak. Standartlara uymayan ürünler tespit edildiğinde ilanları 24 saat içinde kaldırılacak. Ayrıca vatandaşların ürün güvenliğiyle ilgili başvurularını iletebileceği temas noktaları oluşturulacak.

Yurt dışından satış yapan firmalar Türkiye'ye temsilci atayacak

Yurt dışından Türkiye’ye satış yapan firmalar için de önemli bir değişiklik geliyor. Belirlenen ürünleri gönderen şirketler, Türkiye’de bir yerel temsilci atamak zorunda olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların ülkeye satış yapması engellenecek.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe uymayan firmalar hakkında yaptırımlar uygulanacağını ve kurallara uygun hareket etmeyenlere erişim engeli uygulanacağını belirtti.

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