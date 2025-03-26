Amazon'un yeni yapay zekâ destekli özelliği sayesinde geleneksel aramalardan kurtulabileceksiniz.

Amazon, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmak için yapay zekâyı kullanmaya devam ediyor.

Şirket, yeni duyurduğu 'İlgi Alanları' özelliğiyle, kullanıcıların alışveriş tercihlerine ve bütçelerine uygun öneriler almasını sağlayacak.

Geleneksel aramalar yerine özel aramalar gerçekleştirilebilecek

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar arama çubuğuna "Kampçılar için pratik yemek pişirme ekipmanları" veya "Ev dekorasyonu sevenler için minimal aksesuarlar" gibi özel arama ifadeleri girerek kendilerine en uygun ürünleri kolayca bulabilecek.

Amazon'un büyük dil modellerinden yararlanan bu araç, doğal dili anlayarak geleneksel aramalardan daha isabetli sonuçlar sunuyor. Ayrıca 'İlgi Alanları' özelliği sürekli çalışarak kullanıcıları ilgi duydukları konularla ilgili yeni çıkan ürünler, stok güncellemeleri ve fırsatlar hakkında bilgilendirecek.

Şimdilik ABD'deki belirli sayıdaki kullanıcıya Amazon Shopping uygulaması ve mobil web sitesi üzerinden sunulan özellik, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcıya açılacak.