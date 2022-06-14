Microsoft'un emektar internet tarayıcısı Internet Explorer için son gün geldi çattı. Kullanıcılar, yarın itibarıyla Internet Explorer'a erişemeyecekler. İşte 1995'ten beri hayatımızda olan Internet Explorer'ın tarihi ve bundan sonra neler yaşanacağı...

Bugün hem ABD merkezli teknoloji devi Microsoft hem de dünyadaki tüm internet kullanıcıları için oldukça önemli bir gün. Zira bugün, ilk kez 16 Ağustos 1995'te yayınlanan 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer için son gün. Microsoft, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklama ile Internet Explorer'ın 15 Haziran 2022 itibarıyla destek dışı kalacağını açıklamıştı. Yani bugün, son bir kez Internet Explorer kullanmak isteyenler için son gün...

Windows 95 için yayınlanan Internet Explorer, 2000'li yılların başında sektördeki en iyi tarayıcıydı. Ancak sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mozilla Firefox ve Google Chrome gibi tarayıcılar, özellikle de hızları sayesinde Internet Explorer yerine tercih edilmişti. Bu durumun farkında olan Microsoft ise Edge isimli internet tarayıcısını geliştirdi. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir güncelleme alan ve Chromium tabanlı hale gelen Edge, bundan sonra Microsoft'un tek internet tarayıcısı olarak hizmet verecek.

Internet Explorer ile kullanıcılar arasında bir bağ vardı

Internet Explorer, kullanıcılar için oldukça özel bir yere sahipti. Bugün 30 yaşına yaklaşmış olan tüketiciler ile daha büyük olanlar, internetle ilk tanışmalarını Internet Explorer ile yapmışlardı. Ancak bu emektar tarayıcı, yıllara meydan okuyamadı. Sahip olduğu güvenlik özelliklerinin sistemi yavaşlatması, pek çok kullanıcı için dayanılmaz bir hal aldı. Sonunda da beklenen oldu ve Internet Explorer, tarihin tozlu raflarına gömüldü.

Microsoft'un ikonik internet tarayıcısı, yıllar içerisinde kullanılmamış olsa da internet dünyasında hiç unutulmadı. Bir dönemler "caps", şimdilerde "meme" olarak bilinen komik internet paylaşımlarının ciddi bölümü Internet Explorer'ın yavaşlığı ile ilgiliydi. Dilerseniz bu tarayıcı ile vedalaştığımız şu gün, Internet Explorer'la ilgili yapılmış bazı paylaşımları yeniden hatırlayalım...

Internet Explorer için paylaşılan en popüler meme'lerden bazıları şu şekilde:

Kullanıcılar ne yapacak?

Microsoft, kullanıcıları bugünden sonra nelerin beklediğini de açıkladı. Buna göre, Internet Explorer'ın bundan sonra yeni bir bilgisayara yüklenmesi mümkün olmayacak. Mevcut kullanıcılar ise Microsoft Edge kullanmak için yönlendirilecekler. Birkaç ay boyunca bu durum devam edecek. Sonrasında ise bir güncelleme yayınlanacak. Microsoft'un Windows bilgisayarlara göndereceği bu güncelleme, Internet Explorer yüklemelerini tamamen kaldıracak ve tarayıcı, tam anlamıyla ortadan kalkacak. Bu süreçte hiçbir güncelleme sunulmayacak.

Internet Explorer uyumlu internet sitelerine ne olacak?

Bazı internet siteleri, yalnızca Internet Explorer uyumluluğuna sahipti. Ayrıca bazı şirketler de Internet Explorer tabanlı sistemler kullanıyor. Microsoft, bu tür kullanıcıların Microsoft Edge kullanmaları gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise şirketin yeni internet tarayıcısında IE isimli bir mod bulunması. Tarayıcıya yerleşik olarak eklenen mod, Internet Explorer uyumlu internet sitelerini sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor.