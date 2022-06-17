Güney Koreli bir yazılım mühendisi, geçtiğimiz günlerde kullanımdan kalkan tarayıcı Internet Explorer için bir mezar taşı yaptı. "Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı" ifadelerinin yer aldığı anıt, viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde dünya çapındaki internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişmenin yaşandığını sizlerle paylaşmıştık. Microsoft, çoğumuzun hayatının bir döneminde kullandığı efsane internet tarayıcısı Internet Explorer’ın, 27 yıllık hizmetinin ardından 15 Haziran 2022 günü hayatına son vermişti.

Daha sonra çıkan tarayıcılar ile popülerliğini kaybeden ve internet ortamlarında hakkındaki esprilerle bilinen Internet Explorer’ın vedası ile ilgili şimdi de oldukça ilginç ve komik bir olay yaşandı. Güney Koreli bir yazılım mühendisi, emektar tarayıcı için bir mezar taşı dikti.

“Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı”

İsminin Jung Ki-young olduğu belirtilen mühendis, Explorer’ın kullanımdan kaldırılmasının ardından bir kafenin mezar taşı inşa etti ve sosyal medyada viral oldu. Mezar taşında tarayıcının popüler ‘e’ logosunun yer aldığı görülürken “Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı” ifadelerinin bulunması da büyük dikkat çekti. Çoğumuzun bildiği gibi Internet Explorer, popülerliğini kaybettikten sonra diğer tarayıcıları indirmek için kullanılıyordu.

Ayrıca Jung’un, Gyengju kentinde kardeşi tarafından işletilen bir kafenin çatı katında yer alan mezar taşını yapmak için 1 ay uğraştığı ve 330 dolar para harcadığı da gelen haberler arasında yer aldı. Yazılım mühendisi son olarak Reuters’a verdiği demeçte, kendisine büyük zorluklar çıkarsa da çalışma hayatında önemli bir rol oynayan tarayıcıya karşı hislerinin karışık olduğunu ifade etti:

"Tam bir baş belasıydı. Ancak aramızdaki ilişkiye bir aşk nefret ilişkisi diyebilirim çünkü Explorer, bir zamanlar alanını domine ediyordu.”