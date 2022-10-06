Atlas VPN, bu yıl bildirilen güvenlik açıklarından oluşan veri tabanıyla en güvenli ve güvensiz tarayıcıları listeledi. Sonuçlar, Chrome'un en fazla güvenlik açığına sahip tarayıcı olduğunu gösterdi.

İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olurken hackerlar da elbette bu durumu fırsat bilerek kazanç ya da ün elde etmek için bilgilerimizi ele geçirebiliyorlar. Özellikle fidye saldırıları kişileri büyük risklerle karşı karşıya bırakabilirken, bugün tüm internet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir rapor yayınlandı.

VPN hizmeti sunan Atlas VPN, 1997’den bu yana hizmet sunan ‘Vulnerability Database’ tarafından sunulan verilerle en fazla güvenlik açığına sahip tarayıcıları karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, günümüzün en popüler tarayıcısı Chrome’un aynı zamanda en güvensiz tarayıcı olabileceğini gösterdi.

Google Chrome, en fazla güvenlik açığına sahip tarayıcı oldu:

Ocak 2022 – Ekim 2022 tarihlerini kapsayan verilere göre Google Chrome, sadece bu yıl içinde 303 farklı güvenlik açığına ev sahipliği yaptı. Tarayıcıların bu yılki ve tüm zamanlardaki güvenlik açığı sayılarıysa şu şekilde listelendi:

2022’de en fazla güvenlik açığına sahip olan tarayıcılar:

Google Chrome – 303 Mozilla Firefox – 117 Microsoft Edge – 103 Safari – 26 Opera – 0

En fazla güvenlik açığına sahip tarayıcılar (tüm zamanlar):

Google Chrome – 3159 Mozilla Firefox – 2361 Safari – 1139 Microsoft Edge – 806 Opera – 344

Bununla birlikte Google Chrome, listede henüz ilk haftasını ardımızda bıraktığımız ekim ayında güvenlik açığı tespit edilen tek tarayıcı oldu.

Tabii bu verilerin sadece şirketler tarafından açıklanan verilerden oluşmaması ve hackerların paylaştıklarının da dahil edilmesiyle elde edilmesi, verilerin ne kadar güvenilir olduğunu da etkiliyor olabilir. Zira Chrome, en popüler tarayıcı olduğundan sürekli saldırı altında kalıyor, dolayısıyla daha fazla hacker, daha fazla güvenlik açığı tespit ediyor.