Twitter kurucusu Jack Dorsey, "Bitchat" isimli yepyeni bir platform duyurdu. Bu platform, Bluetooth teknolojisiyle çalışarak internetsiz mesajlaşma deneyimi sunacak. Tamamen merkeziyetsiz olacağı ve uçtan uca şifreleme ile korunacağı da bilgiler arasında.

Şu anda Elon Musk yönetiminde olan X, eski adıyla Twitter’ın kurucusu milyarder iş insanı Jack Dorsey, son yıllarda merkeziyetsiz odaklı farklı tarzda girişimlerle karşımıza çıkıyordu. Dorsey, şimdi ise mesajlaşma odaklı bir platform üzerinde çalıştığını duyurdu. “Bitchat” isimli bu platform, bildiğiniz tüm mesajlaşma uygulamalarından farklı bir yapıya sahip olacak.

Block isimli şirketin de CEO’luğunu yapan Dorsey’in “Bitchat” platformu şu an için beta olarak kullanıma çıktı ve test ediliyor. Basitçe anlatacak olursak bu platform, mesajlaşma için Bluetooth mesh ağlarını kullanacak. Böylece çevrim dışıyken bile mesajlaşma imkânı sunulacak.

300 metreyi aşan mesafelerde internet olmadan mesajlaşma yapılabilecek

Bitchat, Dorsey’in diğer tüm girişimleri gibi merkeziyetsiz bir platform olarak geliyor. Platformun temel amacı, kullanıcılara internet olmadığı durumlarda da hızlı bir şekilde mesajlaşma imkânı sunmak. Bunu da kullandığı Bluetooth teknolojisinin yardımıyla yapabiliyor.

Bluetooth teknolojisinin yanı sıra uçtan uca şifreleme de Bitchat ile sunulacak. Bu da mesajlara kullanıcılar tarafından hiç kimsenin erişemeyeceği ve platformun en üst düzey güvenlik ile geleceği anlamına geliyor. İnternet altyapısı gereksinimi olmadan, şifreli ve güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunacak diyebiliriz. Özellikle internet olmayan bölgelerde veya sansür gibi durumlarda çok yararlı olabilir.

Kayıt bilgileri gerekmeyecek!

Paylaşılan whitepaper’da, yeni platformun merkeziyetsiz yapısı sayesinde herhangi bir merkezi sunucuya, hesaplara, kayıt için e-posta adreslerine veya telefon numaralarına veya altyapı bağımlılıklarına gerek olmayacağı belirtilmiş. Günümüzdeki WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarında bunun tam tersi var. Hepsinin bağlı olduğu şirketler ve merkezleri var ve sürekli kullanıcı bilgileri toplanıyor.

Bitchat hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı belli değil. Dorsey, bu hamlesiyle kısa mesafeler için bir mesajlaşma alternatifini hayatımıza sokacak. Felaket bölgeleri başta olmak üzere bağlantı sorunu olan herhangi bir yerde çalışabilmesiyle gerçekten çok yararlı olabilecek bir platform.

Bitchat ile sunulacak bazı özellikler: