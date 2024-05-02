Çerezler, internet deneyimimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki sürekli karşımıza çıkan bu taleplerin tümünü reddedersek nasıl bir dezavantaj ortaya çıkar?

Çoğumuz internet sitelerini ziyaret ettiğimizde karşımıza çıkan çerez talepleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Bu talepler genellikle sitenin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılıyor. Ancak birçok kullanıcı, gizlilik endişeleri gibi nedenlerle bu çerez taleplerini reddetmeyi tercih ediyor.

Peki, "hepsini reddet" butonuna basmanın olası dezavantajları nelerdir?

İlk olarak çerezlerin ne olduğuna kısa bir bakış atalım.

Çerezler, web siteleri tarafından kullanıcıların bilgisayarlarında saklanan küçük bilgi dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaret ettiğiniz sitelerin sizin hakkınızda bilgi edinmesini ve sonraki ziyaretlerde sizi tanımasını sağlıyor.

Örneğin bir web sitesine giriş yaptığınızda, site sizin tercihlerinizi hatırlayabiliyor ve size özel bir deneyim sunabiliyor. Çerezler aynı zamanda alışveriş sepetlerinde ürünleri tutmak veya çevrimiçi reklamları kişiselleştirmek gibi işlevler için de kullanılıyor.

Peki çerezlerin tümünü reddedersek ne olur?

Bazı ülkelerdeki yasalara göre çerez onayı banner’larında “tümünü reddet” seçeneğinin bulunması gerekiyor. Pratik açıdan bakıldığında, “tümünü reddet” seçeneğini işaretlemek; kişisel verilerin toplanması ve üçüncü taraflarla paylaşılmasını en aza indirerek gizliliği artırırken, aynı zamanda internet deneyiminizi daha az kişiselleştirilmiş hale getirebiliyor.

Peki çerezlerin tümünü kabul edersek ne olur?

Çerezlerin tümünü kabul etmek, kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirerek ve internet üzerindeki gezinmenizi daha akıcı hale getirerek çeşitli avantajlar sunabiliyor.

Bu web sitelerinin tercihlerinizi hatırlamasına, oturum açma bilgilerinizi saklamasına ve böylece sık sık tekrar giriş yapmanız gereken durumları azaltmasına olanak tanıyabiliyor.

Çerezleri en kolay nasıl reddedebiliriz?

Çerezleri reddetmenin en kolay yolu, tarayıcınızın çerez filtreleme seçeneklerini kullanmaktır. Bu özellik genellikle tarayıcılarda; üm çerezleri kabul etme, üçüncü taraf çerezlerini engelleme veya tüm çerezleri engelleme şeklinde sunuluyor.

Peki sürekli karşımıza çıkan bu çerezleri kim icat etti?

Çerezleri icat eden kişi, Lou Montulli'dir. 1994 yılında Netscape için çalışırken, kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla bu küçük metin dosyalarını geliştirmiştir. Ancak Montulli'nin bu icadı, zamanla internet reklamcılığının milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelmesinde kilit bir rol oynamıştır.​

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: