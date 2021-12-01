Evde otururken hem boş zamanlarınızı değerlendirebilir, hem de bu zamanı değerlendirirken kendinize bir gelir sağlayabilirsiniz. Gelin bu geliri nasıl sağlayabileceğinize birlikte göz atalım.

Günümüzde para kazanmak çok zor. Özellikle evden çok fazla çıkamadığımız şu zamanlarda işi olmayanların sıfırdan bir iş bulması neredeyse imkansız. Bu yazımızda koronavirüs yüzünden ya da daha öncesinden işlerini kaybetmiş ya da yaptığı işe ek gelir eklemek isteyenler için internetten para kazanmanın yollarını listeledik.

Para kazanmak denince çoğumuzun aklına bir ofise gidip 9-5 çalışmak geliyor. Halbuki internet hayatımızın çok büyük bir bölümünü ele geçirmişken internetten para kazanmak şu anki durumundan daha yaygın olmalı.

Evde daha fazla zaman geçirdiğimiz için hobilerimize ve asıl işimize de vakit ayırdıktan sonra geriye kalan boş zamanı internetten para kazanarak geçirebilirsiniz. Böylece hem boş zamanınızı değerlendirmiş; hem de kendinize bir gelir kaynağı daha kazandırmış olursunuz.

İnternetten para kazanmanın en güvenli 10 yolu

Serbest (Freelance) Çalışma

Kendi blogunuzu oluşturma

Çeviri

Online Öğretmenlik

Sosyal Medya Yönetimi

İçerik Yazımı

YouTube İçeriği Oluşturma

Online İş Ortaklıkları

Sanal Asistanlık

Stock Fotoğrafçılık

Kahvenizi içerken bir yandan para kazanın: Serbest (Freelance) Çalışma

Serbest çalışma çok uzun sürelerdir hayatımızda olan bir çalışma şekli. Günümüz şartlarında alışkanlıklarımıza ve rutinlerimize çok bağlı olduğumuz için ülkemizde bu çalışma şeklini benimseyen çok fazla insan yok. Yine de freelance çalışma, internetten para kazanmanın en popüler ve en çok kazandıran yollarından biri. Çalışma saatlerinizi ve rutininizi çoğunlukla kendinize göre ayarlayabileceğiniz bu çalışma şeklinde birden çok iş yapabilirsiniz.

İnternette farklı becerilere sahip insanları ve işverenleri bir araya getiren siteler sayesinde kendi becerilerinize göre sizin için uygun işi bulabilirsiniz.

Freelance çalışarak, çalıştığınız site ya da müşteriye bağlı, direkt olarak müşteri ile birlikte de çalışabilirsiniz. Genelde yapılan işe göre para kazanılan bu çalışma yöntemi kendi becerileriniz ile internetten para kazanmanın en kolay yolu.

Freelance iş bulabileceğiniz bazı platformlar:

bionluk.com

webly.com

pariyer.com

upwork.com

Hobinizi işe dönüştürün: Kendi blogunuzu oluşturma

Yeteri kadar bilgi sahibi olduğunuz bir hobiniz ya da yeterli araştırma kaynağına erişiminiz olan konular varsa, kendi yazılarınızı yazmanız için hiçbir engeliniz kalmıyor diyebiliriz. Bir profesyonele hazırlatabileceğiniz; hatta belki kendiniz hazırlayabileceğiniz bir site ile kendi blog yazılarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. İnternet üzerinde kendi sitenizi oluşturmanıza yardım edeek birçok materyal ve kaynak var. Bu kaynaklarla kendi web siteniz için alan adınızı, şablonlarınızı ve sitenizin genel tasarımını seçebilir ve kendi sitenizi oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz site ziyaretçilere hizmet vermeye başladığında, her tıkta para kazanmanıza yardımcı olacak Google Adsense’e kayıt olarak siteniz üzerinden kazandığınız parayı arttırabilisiniz. Siteniz ne kadar çok trafik alırsa daha yüksek kazanç potansiyeli o kadar yüksek olacaktır.

Dil bilginizi konuşturun: Çeviri yapmak

Teknolojik araçların gelişmesiyle her ne kadar günlük hayatımızda bir çevirmene ihtiyaç duymasak da bazı belgelerin kaynak dilden başka dile çevrilmesi için bir profesyonele ihtiyacımız oluyor. Eğer bir çeviri firması ile çalışmak da istemiyorsak tam da burada freelance çalışan çevirmenler işin içine giriyor.

İnternette çevirmenleri ve işverenleri buluşturan birçok platform var. Bu platformlara kayıt olarak, bildiğiniz dillerde çeviri yapabilir ve zaten bildiğiniz yabancı dili de geliştirebilirsiniz. Bilgi ve tecrübenizin çok önemli olduğu bu işten para kazanmanızı referanslarınız ve özgeçmişiniz de bir o kadar önemli.

Freelance çevirmenlik ile ilgili işinize yarayabilecek bazı platformlar:

bionluk.com

armut.com

protranslate.net

Tecrübelerinizi aktararak para kazanın: Online öğretmenlik

Belirli bir konuda uzmanlık alanınız var ise, insanlara salonunuzdan çıkmadan özel ve hatta grup dersleri verebilirsiniz. Çevrimiçi ders vermek hem hedef kitlenizi hem de ders verebileceğiniz fiziksel alan açısından gelirinizi katlayacak duruma gelebilir. Online öğretmenlik yaparak hem karşınızdakine bildiklerinizi öğrebilir, hem bilgilerinizin körelmesini önleyebilir hem de bundan para kazanabilirsiniz!

Yine alanında uzman insanları ve öğrencileri bir araya getiren birçok platform bulunmakta. Online dersler için ihtiyacınız olan şey ise çok basit: internet ve mikrofon/kameraya sahip bir adet bilgisayar!

Online öğretmenik yapabileceğiniz bazı platformlar:

inekle.com

ozeldersalani.com

onlineders.com

udemy.com

Instagram, Twitter ve Facebook'ta gezinerek para kazanın: Sosyal Medya Yönetimi

Yine yeteri kadar uzmanlığınız bulunuyorsa ya da daha önce şirketlerin bu bölümünde çalıştıysanız, evden sosyal medya yönetimi yapmak sizin için biçilmiş kaftan. Sosyal medya önceleri sadece arkadaşlarımız ve diğer yabancılarla iletişim kurma aracıyken artık bir iş kolu haline geldi.

Artık neredeyse tüm şirketlerin dijital dünyada bir varlığı var. Bu varlıklarını da çoğu şirket sosyal medya hesaplarıyla güçlendiriyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi birçok sosyal medya platformunda şirketlerin ve hatta kişilerin sosyal medya stratejilerini geliştirerek evden para kazanabilirsiniz. Bunun için Google Dijital Atölye'deki derslere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar başında kalem oynatın: İçerik Yazımı

Eğer kaleminize ve yaratıcılığınıza güveniyorsanız, uzmanı olduğunuz ya da araştırma yapabileceğiniz bir alanda içerik oluşturarak para kazanabilirsiniz. Evinizden çıkmadan yapabileceğiniz en rahat işlerden biri olan içerik yazarlığı için birçok siteye başvurabilirsiniz. Ayrıca yine içerik yazarları ve içeriğe ihtiyacı olan mecraları birbiriyle buluşturan birçok siteye internetten ulaşabilirsiniz.

İçerik yazabileceğiniz bazı platformlar:

icerikevreni.com

icerik.net

icerikbulutu.com

Kanalıma hoşgeldiniz: YouTube İçeriği Oluşturma

Eğer ki yukarıdaki gibi yazı işlerinde iyi değilseniz ve kendinizi kamera önünde daha rahat hissediyorsanız YouTube’da içerik üretmeyi düşünebilirsiniz. Yine istediğiniz türde ve güncel internet kullanıcılarına hitaben üreteceğiniz içeriklerle YouTube üzerinden para kazanabilirsiniz.

Siz de profilinize link bırakabilirsiniz: Online İş Ortaklığı

Siteniz, yönettiğiniz sosyal medya hesabı ya da YouTube kanalınız artık çalışır hale geldikten sonra, diğer şirketlerin sahip olduğunuz site ya da hesaplara web bağlantılarını eklemelerine izin vererek bu şirketlerle online iş ortaklığı yapabilirsiniz. Sitenize ya da hesabınıza eklediğiniz bağlantılara, ziyaretçileriniz tıklayarak bir ürün ya da hizmet satın aldığında, siz de bu alışverişten kazanç elde edebilirsiniz.

Oturduğunuz yerden bir şirketin eli-ayağı olabilirsiniz: Sanal Asistanlık

Bir şirketin ya da şahsın kendilerinin üstesinden gelemeyecek kadar meşgul oldukları işlerini yöneterek onlara sanal asistanlık yapabilirsiniz. Evinizden bu şahısların ya da şirketlerin tüm kurumsal işlerini yapabilirsiniz. Bu işlere çalışacağınız şirket ve sektöre bağlı olmak üzere telefon görüşmeleri yapma, e-posta yazışmaları yapma, internet araştırmalar, veri girişleri, randevu planlama, proje yönetimi ve grafik tasarım gibi birçok iş kolu dahil olabilir.

Yine sektöre ve çalışacağınız şirket ya da şahsa bağlı olarak sanal asistanlık yapabilmek için uzmanı olmanız gereken uygulamalar olabilir.

Çektiğiniz video ve fotoğrafları paylaşarak para kazanın: Stock Fotoğrafçılık

Bir dijital fotoğraf makineniz ve sadece bakan değil aynı zamanda gören de gözleriniz varsa çektiğiniz fotoğraflarla internetten pasif gelir elde edebilirsiniz. Herhangi bir şirkete ya da kuruma bağlı olmadan tamamen kendi yeteneğiniz ve fotoğraflarınızla para kazanmak için internette birçok site bulunmakta. Çektiğiniz video ve fotoğrafları bu sitelerde paylaşarak her indirmede para kazanabilirsiniz.

Stok fotoğraflarınızı paylaşarak para kazanabileceğiniz bazı platformlar:

shutterstock.com

stock.adobe.com

dreamstime.com

İnternetten güvenli bir şekilde en kolay para kazanabileceğiniz yöntemlerin listesinde sona geldik. Umarız yazdıklarımız internetten para kazanmanıza yardımcı olur.