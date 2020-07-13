YouTube’dan nasıl para kazanılır?

Günümüzde artık herkesin bildiği, kabul görmüş bir iş YouTuber olmak ve içerik üreterek para kazanmak. Ancak YouTube’da içerikler üreterek para kazanabilmek için sağlamanız gereken bazı şartlar var. Bu yazımızda ‘YouTube’dan para kazanmayı aktifleştirme işlemi nasıl yapılır?’ sorusunu cevaplayacağız ve para kazanma yollarını birlikte inceleyeceğiz.

Akla gelebilecek her konuda sınırsız çeşitlilikte içeriğin yer aldığı YouTube, bu içerikleri üreterek platformda yayınlayan kişiler için ise bir meslek yarattı; YouTuber. Dünyanın her yerinden binlerce içerik üreticisi, YouTube kanallarında ilgili oldukları alanlarla ilgili içerikler üreterek kendilerine bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Peki YouTube içerik üreticileri hangi şartları sağlamaları durumunda para kazanmaya başlıyor? Başarılı bir içerik üreticisi olarak YouTube üzerinden gelir elde etmek için neler yapılması gerekiyor? Bu konuda YouTube’un sağlamanızı beklediği bazı şartlar var. YouTube'a giriş yapmak isteyip de tüm bu şartları merak edenler için YouTube Akademi'ye göz atarak konuyu baştan sona özetleyen bir yazı hazırladık.

YouTube para kazanma ve para kazanma özelliğini aktifleştirme şartları:

Kanalınızın son 12 ay içerisinde en az 4000 saatlik toplam izlenme süresine ulaşmış olması

toplam izlenme süresine ulaşmış olması En az 1000 aboneye sahip olmak.

sahip olmak. YouTube para kazanma politikalarının tümüne uymak

tümüne uymak Bağlı bir AdSense hesabına sahip olmak

Bu dört şart sağlandıktan sonra, içerik üreticilerinin YouTube’dan gelir elde etmesini sağlayan YouTube İş Ortağı Programı’na başvurarak süreci başlatabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra kanalınız ve içerikleriniz incelenecek ve hem para kazanma politikalarına hem de Topluluk Kuralları’na uygun bulunursa YouTube’dan para kazanmaya başlayacaksınız.

Bu şartları sağlamanın en temel yolu ise kaliteli içerikler üretmekten geçiyor. Hedeflediğiniz kitleye hitap eden, ilgi çekici içerikler üretir ve süreklilik sağlayarak kendi kitlenizi oluşturursanız, YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olmak için önünüzde bir engel kalmayacak demektir.

YouTube, kanalından para kazanmak isteyen içerik üreticileri için İçerik Üretici Akademisi'nde konu ile ilgili bilgilere yer verdiği kurslar yayınlıyor. Bu kurslar, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar devam ediyor.

YouTube’dan nasıl para kazanılır?

Başlangıç Seviyesi: Kanalınız Para Kazanmaya Hazır mı? Reklamlardan Para Kazanma - 1. Bölüm Reklamlardan Para Kazanma - 2. Bölüm

Orta Seviye: Super Chats ve Super Stickers ile Para Kazanma Ürün Satarak Para Kazanma YouTube ile Müzik Kariyerinizi Daha İleri Taşıma

İleri Seviye YouTube’da İş Kurmak Kanal Üyelikleriyle Para Kazanma Marka Anlaşmaları



Başlangıç Seviyesi #1: Kanalınız para kazanmaya hazır mı?

Kanalınızın para kazanmaya hazır hale gelmesi ve YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olabilmeniz için abone sayısı ve izlenme süresi dışında uymanız gereken bazı şartlar var. Öncelikle içeriklerinizin YouTube Topluluk Kuralları’na uygun olması gerekiyor. Buraya tıklayarak YouTube Topluluk Kuralları’na göz atabilirsiniz. İçeriklerinizin bu kuralların tamamına uygun olduğunu düşünüyorsanız, kanalınıza bağlı AdSense hesabınızı da oluşturduktan sonra başvurunuzu yapıp sonucu beklemeye başlayabilirsiniz. AdSense hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayarak Google AdSense’e katılmak için gerekli adımları takip edebilirsiniz.

Başvuru sonrasında genellikle bir aylık bir sürede geri dönüş yapılıyor ve eğer uygun bulunursa kanalınızdan para kazanmaya başlıyorsunuz. Fakat tabii ki bunun aksi de mümkün; siz tüm koşulları karşıladığınıza inansanız da incelemeler sonrasında YouTube kanalınızı İş Ortağı Programı’na dahil etmeyebilir. Bu durumda reddedildikten 30 gün sonra tekrar başvurabilirsiniz. Tabii ki bu süreçte içeriklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

Başlangıç Seviyesi #2: Reklamlardan para kazanma - 1. Bölüm

YouTube’da pek çok farklı reklam biçimi var ve bu reklamlar sayesinde para kazanmaya başlayacaksınız. YouTube’da yer alan tüm reklam biçimlerini bilmek, gelir kaynağınızı yönetme konusunda size yardımcı olacaktır, dolayısıyla buraya tıklayarak YouTube’un tüm reklam çeşitlerine göz atmanızı öneririz. Videolarınızın süresi de bu anlamda önemli bir detay çünkü eğer 10 dakikadan uzun videolar yüklerseniz, videonuzun ortasında da reklam göstermeye başlayabilirsiniz.

Ancak videolarınızı yalnızca süreyi uzatmak adına içerik bakımından kalitesiz hale getirirseniz bu kanalınız için negatif sonuç doğuracaktır. Bu geliri elde etmenizi sağlayan şeyin izleyicilerin sizi tercih etmesi olduğunu unutmayın ve önceliğiniz her zaman kaliteli içerikler ile izleyicinizi korumak olsun. Bu sayede hem reklamverenlerin tercih edeceği bir kaynak olursunuz hem de sürekli büyüyen bir izleyici kitlesi oluşturma şansını elde edersiniz.

Başlangıç Seviyesi #3: Reklamlardan para kazanma - 2. Bölüm

YouTube para kazanma sisteminin en önemli parçası abone sayısı ve izlenme süresi gibi görünse de aslında bunlar en kolay hallolabilen adımlar. Sizi esas öne çıkaracak ve sürekli reklam almanızı sağlayacak olan şey içerikleriniz. YouTube bu konuda oldukça hassas bir politikaya sahip ve sürekli kendini tekrar eden, özgün olmayan, küfür ve şiddet barındıran içerikler üreten kanallara şans tanımıyor. Bu tür içerikler hem reklam almanızı engelleyecektir hem de bu tür ihlallerin tekrarlanması durumunda kanalınız İş Ortağı Programı’ndan çıkarılabilir.

Bu sebeple öncelikle ne tür içerikler üretmek istediğinizden emin olmalısınız. Ayrıca hedeflediğiniz kitleye dair planlamalar yapmak dışında kendinize ‘Hangi reklamverenler neden benim içeriğimde reklamlarını göstersinler?’ sorusunu sorarak içeriklerinizi reklam alımına daha uygun hale getirmeyi denemelisiniz. Bu aynı zamanda sizi Topluluk Kuralları çerçevesinde içerik üretmek için de yönlendirecektir.

Orta Seviye #1: Super Chats ve Super Stickers ile para kazanma

Super Chats ve Super Stickers, henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan iki yeni YouTube özelliği. Yalnızca canlı yayınlarda ve Premier’lerde kullanılabilen bu özellik, yayıncıların yayınlarında bağış toplamalarına benzer bir sistemle içerik üreticilerinin para kazanmasını sağlıyor. İzleyiciler, yayın ya da Premier esnasında istedikleri mesajı istedikleri süre boyunca öne çıkararak bağış yapıyor.

Bu özellik sayesinde içerik üreticileri, reklamlar dışında da YouTube’da gelir elde edebiliyor. Özelliğin ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.

Orta Seviye #2: Ürün satarak para kazanma

YouTube para kazanma oranları, sizin içeriğiniz ve kanalınızı nasıl yönettiğiniz ile; hangi şartları iyi değerlendirip değerlendiremediğiniz ile bağlantılıdır. Bu bağlamda her zaman reklam gelirleri dışında alternatifler üretmeyi düşünmelisiniz. Bunun en keyifli yollarında biri de kanalınızı takip eden kitleye hitap edecek eğlenceli ve kullanışlı ürünler tasarlayarak satışını gerçekleştirmektir.

Aboneleriniz ile aranızdaki bağı temsil eden, içeriklerinize göndermelerde bulunan pek çok ürünün satışı sizin için büyük bir gelir kaynağı olacaktır. Bunun için öncelikle tabii ki hitap ettiğiniz geniş bir kitle olduğundan emin olmalı; yaratıcı tasarımlar ile kaliteli ürünler sunmalısınız. Bu sayede hem izleyicileriniz ile aranızda daha sıkı bir bağ oluşturur hem de reklam gelirleri dışında farklı bir gelir kaynağı oluşturmuş olursunuz. Ayrıca ürünlerinizin reklamını yapmak için kendi kanalınızı kullanabilir; yüksek satış rakamlarına ulaşabilirsiniz. Ancak ürünleriniz hakkında gerekli detayları izleyicileriniz ile paylaştığınıza emin olmalısınız.

Orta Seviye #3: YouTube Müzik ile kariyerinizi daha ileriye taşıma

YouTube, içerik üreticilerinin yanında müzisyenler için de dinleyici kitlelerine ulaşmak adına oldukça etkili bir platform. Müzik üreten herkes, YouTube kanalları üzerinden şarkılarını dinleyicileri ile paylaşabiliyor; aynı zamanda YouTube, müzisyenlere sunduğu veriler ile onların dinleyici kitlelerini daha iyi tanımalarını da sağlıyor.

Müzisyenler, YouTube üzerinden bilet satışını destekleyici kartlar kullanarak yönlendirmeler yapabiliyor, etkinlikleri ile ilgili bilgiyi doğrudan dinleyicileri ile kolayca paylaşabiliyor. Aynı zamanda YouTube, sunduğu video formatı sayesinde alternatif performans videoları için de müzisyenlere olanak sağlıyor. Canlı yayın özelliği de bu anlamda müzisyenler için oldukça kullanışlı olabiliyor.

YouTube İş Ortağı Programı’na kabul edilen müzisyenler de reklamlar ve YouTube Premium ile YouTube’dan para kazanabilirler. Bu konuda detaylı bilgi edinmek ve YouTube’un müzisyenler için sunduğu tüm imkanlara göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İleri Seviye #1: Kanal üyelikleri ile para kazanma

En az 30.000 abonesi bulunan ve YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olan içerik üreticileri, kanallarında üyelikler özelliğini etkinleştirerek buradan da gelir elde edebiliyorlar. Bu rakam, oyun kanalları için 1.000 olarak belirlenmiş durumda. Belirli bir ücret ödeyerek kanala üye olan izleyiciler, bu üyelik sayesinde videolara erken erişim, üyelere özel yayınlar gibi ayrıcalıklardan yararlanıyor ve bir yandan da severek takip ettiği içerik üreticisine destek olmuş oluyor.

Özellikle belirli bir izleyici kitlesi elde ettikten sonra bu özelliği aktifleştirerek YouTube reklam gelirinin yanında sabit ve etkili bir gelir kaynağı elde etmek de mümkün.

İleri Seviye #2: YouTube’da iş kurmak

YouTube’da içerik üreticileri, faaliyetlerini ve gelir kaynaklarını artırmak için resmi bir ticari kuruluşa dönüşme kararı alabilir. Bu durumda YouTube, tıpkı bir markanın fiziksel mağazası gibi, içerik üreticisinin ürünlerini ve içeriklerini pazarladığı, hedef kitlesini geliştirdiği ve büyüttüğü bir mecraya dönüşür. Reklamlar, marka anlaşmaları, ürün satışları gibi tüm kanallardan gelir elde etmeye devam eden kanallar, aynı zamanda kendi işlerini büyütmek için artık reklamveren konumuna da gelir ve daha fazla kişiye ulaşmak için reklam verirler.

Bu da uzun vadede yalnızca YouTube’da değil tüm sosyal medya mecralarında aktif olan ve daha büyük bir gelir zincirine sahip olan içerik üreticilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Ancak işinizi kurup büyütme kararı alırken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var; öncelikle bu yalnızca içerik üretmekle benzer bir durum değil.

Mutlaka işinizin bir planını oluşturmalı, sunacağınız ürünleri (burada ürün olarak anılan, içerik üreticisinin sunacağı her şeydir.) iyi belirlemeli, iş ortaklarıyla ya da sponsorlarla çalışma durumunuzu gözden geçirmeli, ne tür kaynaklar kullanmaya ihtiyaç duyacağınızı değerlendirmeli ve bir ekip kurma durumunu da düşünerek maddi kaynaklarınızı yönetme adına adımlar atmalısınız. YouTube’da iş kurma sürecinde dikkat etmeniz gereken tüm detaylara göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İleri Seviye #3: Marka anlaşmaları

YouTube içerik üreticilerinin en büyük gelir kaynaklarından biri de şüphesiz ki marka anlaşmaları. Bu noktada markalarla anlaşma yaparak gelir elde edebilmek için herhangi bir abone sayısı ya da izlenme süresi kısıtı bulunmuyor. Hitap ettiğiniz kitleyle aranızda olan iletişimin gücüne ve içeriklerinizin kalitesine göre her seviyede markalar ile anlaşmalar yaparak gelir elde edebilirsiniz.

Bu sayede aynı zamanda yeni içerikleriniz için de farklı konseptler ortaya çıkacak, izleyicileriniz ile de daha güçlü bir iletişim kuracaksınız. Ancak tabii ki burada önemli bir diğer nokta da şu ki, markalarla anlaşırken oldukça dikkatli olmalı; izleyici kitleniz ile aranızdaki bağa zarar verecek anlaşmalar yapmamalısınız. Şeffaf olmanızı engelleyecek ya da güvenmediğiniz, kalitesine inanmadığınız bir ürünü tanıtmanızı isteyen markalara hayır deme hakkına her zaman sahipsiniz.

YouTube, kaliteli içerik üreticilerine ve içeriklere ihtiyaç duymaya her zaman devam edecek

Tutkuyla bağlı olduğunuz bir konuda içerikler üreterek aynı zamanda para kazanma fikri oldukça cezbedici. Sizden önce, hakkında içerik üretmek istediğiniz konuda ne kadar içerik üretilmiş olursa olsun hiçbiri sizin tarafınızdan ve sizin bakışınız ile hazırlanmadı. Bunu kendinize hatırlatarak özgüveninizi artırın ve kaliteli içerik sunma hedefiyle siz de hayalinizi gerçekleştirmek için bir adım atın.

YouTube para kazanma sistemi temelde yukarıda sizlerle paylaştığımız şekilde işliyor ve çok farklı alternatifler var. Her birini iyi şekilde değerlendirerek yola çıkabilirsiniz. Bu noktada size rehber olması adına YouTube İçerik Üreticisi Akademisi’ni ziyaret ederek size aktardığımız her bir madde için kurslara katılabilir, kendinizi bu konuda daha da geliştirebilirsiniz. Ayrıca konuya örnekleriyle göz atarak fikir sahibi olmak için buradaki içeriğimizi de ziyaret edebilirsiniz. Çıkmayı planladığınızı bu yolculukta şimdiden başarılar dileriz.