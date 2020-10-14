İnternetten Satın Alınan Sadece Kutusu Teslim Edildi

Tekirdağ'da yaşanan ilginç olayda internetten akıllı telefon satın alan bir vatandaşın elinde kargosu ulaştığında akıllı telefon kutusunun içinden yalnızca cihazın şarj aleti çıktı. Telefonun nerede ya da kimde olduğu ise bilinmiyor.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde özel bir bankada yöneticilik yapan Recai Varol, internet üzerinden 3 bin TL’ye bir akıllı telefon satın aldı. Satın aldığı cihazın ‘kutusu’ eline ulaştığında içinden yalnızca şarj cihazı çıktığını ifade eden Varol, hem satışı yapan firmadan hem de kargo şirketinden şikayetçi oldu.

Eline ulaşan kargonun iki defa paketlenmiş olmasının şüphe uyandırıcı olduğunu ifade eden Varol, olayla ilgili olarak şu şekilde konuştu: “Bilindik bir alışveriş sitesinden 7 Ekim'de bir telefon siparişi verdim. Yaklaşık 3 bin TL'lik telefon tutarı, tarafıma fatura edilmiş ve kargo ile tarafıma gönderilmiş.”

"Kargoda poşet açılmış ve aynı kargo numarası ile yeniden paketlenmiş"

Kendisine ulaşan kargonun aynı kargo numarası ile ikinci kez paketlendiğini ifade eden Varol, “Kutusu ve her şeyi bu kargo poşetine konulmuş. Tahminimce kargoda bu poşet açılmış ve aynı kargo numarası ile yeniden paketlenmiş. Kargo tabi bunu bana kapalı getirdi ancak paketi açtığımda içinden tekrar açık bir poşet çıktı. Ürünüm geldiği için telefon kutusunu büyük bir heyecanla açtım ancak içinde telefonum yoktu.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak hem kargo şirketi hem de satışı gerçekleştiren firma ile iletişime geçtiğini belirten Varol, “Konuyla ilgili birçok yere başvurdum. Kargo firmasının Çerkezköy şubesine gittim, ilgilenmediler. Dalga geçer gibi tavırlarla savcılığa gidebileceğimi söylediler. Alışveriş sitesine ulaşmaya çalışıyorum, başaramadım. Sipariş kodunu alamadım. Satıcı firmaya ulaştığımda ise kendileri telefonu sorunsuz bir şekilde kargoladıklarını söylediler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Ben de savcılığa şikayette bulundum ve hukuki yoldan hakkımı arayacağım.” diyerek sözlerini tamamladı.