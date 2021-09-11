Son yıllarda farkındalığın artmasıyla boykot edilmeye başlayan hayvanat bahçeleri, yine acı verici görüntülere sahne oldu. İntihara kalkışan katil balina Kiska’nın ve doğaya salındığında volta atmaya devam eden bir ayının görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ardı ardına gelen görüntülere Twitter’da tepki yağdı.

Bugün sosyal medyanın gündeminde, yıllardır sayısız türün esaret altında yaşadığı hayvanat bahçeleri vardı. Hayvanat bahçesinden doğaya salınan bir ayının görüntüleriyle başlayan hayvanat bahçesi karşıtı tepkiler, kafasını cama vuran bir orkanın görüntüleriyle iyice ateşlendi.

İnsanın görsel zevki için hayvanların resmen işkence evi misali kafeslerde tutulmasının yasaklanması konusunda hemfikir olanlar, ‘#HayvanatBahceleriKapatılsın’ hashtag’i altında toplandı. Hashtag altında binlerce kişi, bu kuruluşların hayvanlar üzerindeki etkisini gösteren görüntüler paylaşarak tepkilerini gösterdi.

Yine içler acısı videolar, yine hayvanat bahçeleri:

Tepkilerin çığ gibi büyümesinde en çok payı olan videolardan birinde, hayatı boyunca hayvanat bahçesinde yaşamış bir ayının doğaya salındıktan sonra sergilediği hareketler göze çarptı. Ayı, alışık olmadığı bu yeni ortamda tıpkı hayvanat bahçesindeki gibi volta atıp durdu. Bir diğer videoda ise 10 yıldır bir havuzda yalnız yaşayan orka (katil balina) Kiska, kafasını cama vurarak intihara kalkıştı. İzlerken acı ve öfke dışında bir duygu yaşatamayan bu videolara gelen tepkiler, Twitter’da hâlâ gelmeye devam etmekte. İşte bu gönderilerden bazıları:

Bulunduğu hapishanede kalan son katil balina Kiska:

Doğada da mahkum hayatını sürdüren, 20 yıl hayvanat bahçesinde yaşamış ayı:

Hapsedilmenin ve ilginin stresi altında kalan hayvanlarda görülen bazı davranışlar:

Su parklarındaki balinalarda görülen bazı sorunlar:

Hiçbir hayvana müdahale edilmeden yapılacaksa neden olmasın?

Kafes arkadaşı yanından alınınca yalnız kalıp durmadan volta atan bir tilki:

İnsanların gözünde “dans eden”, yoğun stres altındaki bir fil: