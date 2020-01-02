iOS 14 ve Android 11'de Görmek İstediğimiz 9 İyileştirme

2019 yılında son sürümlerini yayınlayan iOS ve Android, tüm iyileştirmelere rağmen kullanıcılar tarafından eleştirilmeye devam ediyor. 2020 yılında çıkması beklenen yeni sürümler için beklentiler de artmış durumda.

2019 yılında, Apple iOS 13'ü, Google da Android 10'u yayınladı. Peki son sürümler, istediğiniz her özelliği size sunan parlak, olgun mobil işletim sistemleri mi? 2020 yılında iki işletim sisteminin yeni versiyonları iOS 14 ve Android 11 için talep edilen 9 iyileştirme şöyle sıralanıyor:

1. Varsayılanları değiştirmek (iOS)

iOS her zaman Apple'ın sizi yöneltmek istediği şekilde davranmaya zorladı ve bu birçok insan için sorun değil. Buna rağmen, bu noktada e-postalar, fotoğraflar, internet linkleri ve başka şeyler için farklı varsayılan uygulamaları ayarlayabilmeyi görmek isteriz. Etrafta bu kadar seçenek varken, hâlâ varsayılan tercih olarak Apple'ın kendi uygulamalarını kullanıyor olmanın bir anlamı yok. Bu konuda bazı geçici çözümler mümkün ancak mesele hâlâ iOS'a ilişkin hayal kırıklıklarından biri.

2. Daha iyi widget'lar (Android ve iOS)

Apple, geçici olarak Bildirim Merkezi'nde ve iPad ana ekranında widgetlar bulundururken Google bunlardan büyük oranda vazgeçmiş görünüyor. Ancak her ikisi de daha iyi widgetlar yapabilir. Bir bakışta görülen daha çok bilgi, uygulamalarda sıkça ve özel olarak kullanılan görevler için daha sezgisel kısayollar, daha iyi tasarımlar... Pixel'in varsayılan ana ekran hava durumu ve ajanda widget'ı iyi bir başlangıç olabilir.

3. Daha akıllı bildirimler (Android ve iOS)

Bildirimler söz konusu olduğunda, Android ve iOS çok yol kat etti ve çok sayıda eski can sıkıcı mesele halledildi. Ancak iyileştirme için nedenler var: Hâlâ, telefonumuzu titreten ya da çaldıran şeyler üzerinde, özellikle uygulamaların içinde ve Rahatsız Etmeyin modunda yeterli kontrole sahip değiliz. Bütünleşik yapay zekayla birlikte, telefonlar hangi uygulamaları, kişileri ve uyarıları önemsediğimizi kolayca öğrenebilir.

4. Daha çok kişiselleştirme seçeneği (Andorid ve iOS)

Android bu konuda her zaman öndeydi. Her çeşit açılış uygulamasıyla, telefonunuzun görünüşüne piksel piksel ince ayar yapabiliyorsunuz. Ancak Android 10'a şöyle bir iliştirilen temalaştırma özelliğinin tam gelişmiş bir özelliğe dönüşmesi beklentiler arasında. Aynı şekilde, iOS için de uygulama simgelerinin standartlaşmış sütün ve sıralarından kopmak iyi bir başlangıç olur. Apple bunu nasıl yapacağını bulduğunda, Android'le arayı kapatmaya başlayabilir.

5. Yerleşik ekran kaydetme (Android)

Android 10'un erken beta sürümlerinde kısaca görünen özelliklerden biri, iOS'te zaten bulunan, yerleşik ekran kaydetme özelliğiydi. Ancak bu özellik, sürümün son halinden çıkarıldı. Andorid'de ekran kaydetme için üçüncü parti uygulamalar olsa da entegre edilmiş bir özellik bu işi çok daha kolay hale getirir.

6. Diğer cihazlarla daha iyi entegrasyon (Android ve iOS)

Bu seviyede, akıllı telefonlarımızın diğer cihazlarla daha iyi çalışıyor olması lazım. Diz üstü bilgisayarla ya da akıllı telefonla senkronizasyon olsun, çoklu cihazlardan bildirim almak olsun, herhangi bir cihazda oynatılan medyayı kontrol etmek olsun... Bütün bunlar için üçüncü parti çözümler var, fakat her şey bölük pörçük ve hangi cihazı kullanıyor olduğunuza bağlı. Bu da son kullanıcı için kurulumu daha karmaşık hale getiriyor.

7. Always-on Display (iOS)

Apple, pil ömrünün Always-on Display'den daha önemli olduğunu düşünmekte haklı olabilir ancak bu özelliğin kullanışlılığı Android'de kanıtlandı. Bir bakışta saati ve bildirimlerinizi görmeye alıştıktan sonra, telefonunuzu elinize alıp kilit ekranında ne olduğuna bakmanız bir modası geçmiş kalıyor. Apple Watch Series 5'te kullanılan bazı Always-on Display teknolojilerinin bir sonraki iPhone'da da olacağını umalım.

8. Daha akıllı ana ekranlar (Android ve iOS)

Android ve iOS, halihazırda kullanım geçmişinize ve günün hangi saatinde olduğunuza bakarak size uygulama öneriyor ancak tecrübelerimize dayanarak bu yeniliklerin iyi çalışmadığını görüyoruz. Günümüz telefonu, bir hafta geçtikten sonra, her gece yatağa girmeden akıllı ışıklarınızı kapatıp bir podcast kullandığınızı fark etmeli ve bu seçenekleri uygun zamanda size sunabiliyor olmalı. En azından, Apple ve Google bu alanda bir başlangıç yaptı.

9. Android için iMessage (Android)

iMessage, iPhone kullanıcılarının iPhone ile devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri ancak Google devamlı olarak buna bir alternatif üretmekte başarısız oluyor. Google, bu sefer bir başka mesajlaşma uygulaması yerine SMS güncellemeli RCS'i kullanacak gibi görünüyor. Ancak bunun da uçtan uca şifreleme eksikliği gibi sorunları bulunuyor. Şu anda, Apple destekli RCS, Apple'ın Android için iMessage uygulaması başlatması gibi bir şey.