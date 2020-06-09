iOS 14 ile iPhone'lara Arama Kaydetme Özelliği Gelebilir

Apple, iOS 14 güncellemesiyle birlikte arama kaydetme özelliğini mobil işletim sistemine entegre edebilir. Yeni bir habere göre iPhone kullanıcıları, iOS 14 ile telefon ve Facetime görüşmelerinde arama kaydı yapabilecek.

Apple'ın iOS 14'ü sonbahar aylarında iPhone kullanıcılarına sunması bekleniyor. Teknoloji devi, yeni işletim sistemi güncellemesiyle ilgili yenilikler konusunda ağzını sıkı tutmaya çalışsa da, ortaya çıkan yeni bir sızıntı, iOS 14 ile gelebilecek yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

IT Home'un raporuna göre, iOS 14 ile arama kaydetme özelliği gelebilir. Yayınlanan bir ekran görüntüsü, arama kaydetme özelliğinin erken bir sürümünün iOS 14 geliştirici yapısında sunulduğunu gösteriyor.

iOS 14 ile telefon ve Facetime görüşmelerinde arama kaydı yapılabileceği konuşuluyor

iOS 14'ten alındığı öne sürülen yukarıdaki ekran görüntüsüne göre, yeni özellik ses ayarlarındaki "Telefon ve Facetime Aramaları" kısmında bulunuyor. Apple'ın Ayarlar uygulamasına eklediği görülen açıklamada arama kaydetme özelliği, "bu cihazdaki tüm gelen ve giden çağrıların kaydedilmesini sağlar" şeklinde açıklanıyor.

Bazı ülkelerde arama kaydı yasal olmayabiliyor ve Apple, yeni özelliğin eklenmesinden kaynaklanabilecek sorunları önceden tespit etmek zorunda. Ayarlar ekranında yer alan uyarıda, arama kaydından yalnızca kullanıcının sorumlu olduğu ve yasal sorumlulukların yine kullanıcıya ait olduğu belirtiliyor. Arama kaydetme özelliği isteğe bağlı olarak etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor.

Apple cihazlarda üçüncü parti uygulamalarla çağrı kaydı yapabilmek mümkün, ancak Apple'ın bu tür bir özelliği işletim sisteminde dahili olarak da sunmak isteyebilir. iOS 14'ün eylül ayında gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple'ın haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Worldwide Developers Conference'ta (WWDC) iOS 14 için önizleme sunması bekleniyor.