Apple, iOS 16 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 16.7.1 kodlu bu güncelleme, telefonları doğrudan etkileyen kritik güvenlik açıklarını kapatıyor.

Şu sıralar daha çok iOS 17 nedeniyle gündemde olan ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 17'ye geçiş yapmayanlar ile iOS 17 güncellemesini hiç almayan iPhone'lar için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 16.7.1 kodlu bu güncelleme, tüm kullanıcılara şiddetle tavsiye ediliyor. Çünkü Apple, bu güncellemede bazı kritik güvenlik açıklarını kapattı.

iOS 16.7.1, iPhone'lara herhangi bir yenilik getirmiyor. En azından Apple, konuyla ilgili açıklamasında bununla ilgili bir şey söylemedi. Aslında şirketin yaptığı açıklama çok netti. Eğer bilinen güvenlik açıklarından etkilenmek istemiyorsanız, kullandığınız iPhone'u derhal güncellemeniz gerekiyor.

iOS 16.7.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Adım #1: Telefonun " Ayarlar " bölümüne girin.

Telefonun " " bölümüne girin. Adım #2: " Genel " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #3: " Yazılım Güncelleme " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #4: iOS 16.7.1 güncellemesini indirin ve yükleme işlemini tamamlayın.

Apple'ın iOS 16.7.1 güncellemesi için yaptığı açıklama şöyle:

Bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sağlıyor ve tüm kullanıcılara tavsiye ediliyor.