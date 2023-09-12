Fransa, ülkedeki iPhone 12 satışlarını durdurma kararı alındı. Karari radyasyon seviyesinin yasal sınırın üstünde çıkması nedeniyle alındığını belirtildi. Yetkililer, yazılım güncellemesiyle sorunun çözülebileceğini belirtirken Apple'dan yanıt gelmezse iPhone 12'leri geri çağırabileceğini ifade etti.

Apple, tüm dünyanın beklediği Wonderlust etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk USB-C’li iPhone 15 modelleri ve yeni Apple Watch cihazları bizlerle buluştu. Herkesin gözü bu etkinlikteyken Fransa’dan Apple ürünlerine yönelik bir hamle geldi.

Fransalı düzenleyiciler, Apple’ın 2020 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 12 modelinin ülkedeki satışlarını askıya aldı. Le Parisien gazetesine yapılan açıklama, ülkenin dijital ekonomiden sorumlu bakanı Jean-Noel Barrot’tan geldi.

Karar, yüksek radyasyon nedeniyle alındı

Barrot’un verdiği demece göre karar, iPhone 12’lerin fazla radyasyon yayması nedeniyle verildi. Fransa’nın radyasyon gözlemleri gerçekleştiren ANFR isimli düzenleyicisinin, telefonda yasal sınırdan fazla SAR değerinin olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Fransız yetkililer, 2020’den beri satışları devam eden telefonla bağlantılı radyasyon sorununun bir yazılım güncellemesiyle çözülebileceğini söylüyor. Şirketten yanıt beklediklerini belirten Barrot, açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor:

“Apple’ın iki hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor. Bunu yapmazlarsa, dolaşımdaki tüm iPhone 12’lerin geri çağrılması emrini vermeye hazırım. Kural, teknoloji devleri de dahil herkes için aynı.”

Apple’dan konuya ilişkin herhangi bir yanıt gelmedi. Fransa, bulgularını diğer AB ülkelerine göndereceğini söylüyor.

Radyasyon konusunun endişe verici olduğunu söylemek mümkün. Yüksek fiyatlar nedeniyle eski iPhone cihazları ülkemizde de sık sık tercih ediliyordu. Benzer kararların diğer ülkelerde çıkıp çıkmayacağını, Apple’ın bu sorun konusunda ne yapacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.