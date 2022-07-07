Apple'ın Sadece 1 Kez Gösterdiği Duvar Kağıdı iOS 16'da!

Apple'ın sadece 2007 yılında ilk iPhone'u tanıtırken kullandığı duvar kağıdı iOS 16'nın beta sürümünde görüldü. Duvar kağıdı, pek çok Apple severin de ilgisini çekti.

Apple’ın ilk iPhone’u piyasaya sürmesinin ve akıllı telefon dünyasında bir devrime imza atmasının üzerinden 15 yıl geçti. 2007 yılında serüvenine başlayan iPhone telefonlar, o zamandan bu yana üst segment telefonlarda piyasaya hükmetmeye devam etti.

Apple, günümüzde iPhone işletim sistemi iOS’un iOS 16 sürümünü yayımlamak için çalışmalarını sürdürürken, bugün işletim sisteminden o ilk iPhone’a muhteşem bir atıfta bulunulduğu görüldü. Apple’ın iOS 16 için yayınladığı üçüncü Beta sürümünde ilk iPhone’un duvar kağıdı görüldü.

Apple'ın ilk duvar kağıdı günümüze geldi:

İlk olarak Twitter’da Jack Roberts tarafından paylaşılan bu ufak detayda Apple’ın duvar kağıdı galerisinde iPhone’da görülen ilk duvar kağıdı yer aldı. Fotoğraftaki balıkların adını taşıyan ‘Clownfish (Palyaço balığı)’ adlı duvar kağıdı, 2007 yılında ilk iPhone tanıtıldığı sırada telefonda görülüyordu. Ayrıca fotoğraf iyileştirilerek günümüz görüntü standartlarına getirilmişti.

Öte yandan Apple, bu duvar kağıdını hiçbir zaman son kullanıcıya ulaştırmadı. Duvar kağıdı, yalnızca ilk iPhone’un tanıtım etkinliğinde görüldü ve ardından tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Duvar kağıdının iOS 16 ile iPhone’lara gelip gelmeyeceğiyse gizemini koruyor.

Siz yine de ilk iPhone'un orijinal duvar kağıdını hemen kullanmak isterseniz iOS 16'yı beklemeden buraya tıklayarak indirebilirsiniz.