Apple, iOS 18.3 Beta 3 sürümünü 22D5055b yapı numarasıyla yayımladı. Gelen güncelleme, hata düzeltmeleri ve arayüz iyileştirmeleri sunuyor.

Apple, iOS 18.3 beta 3 sürümünü geliştiricilere sundu. Yeni sürüm hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra bazı küçük arayüz değişiklikleriyle dikkat çekiyor.

iOS 18.3 beta 3, 22D5055b yapı numarasıyla yayımlandı. Yeni güncelleme iOS 18.1 ve iOS 18.2'deki kapsamlı yeniliklere kıyasla daha sınırlı değişiklikler içeriyor.

iOS 18.3 beta 3 sürümü yayımlandı

Yeni gelen güncelleme Hesap Makinesi ve Ayarlar uygulamalarında bazı değişiklikler sunuyor. Bildirim özetleri özelliğinde de düzenlemeler yapıldı. Kullanıcılar, bildirim özetlerini doğrudan Kilit Ekranı veya Bildirim Merkezi üzerinden kapatabilecek. Aynı zamanda bu özetlerin beta aşamasında olduğunu belirten ifadeler de eklendi.

Yeni sürüm, iOS 18.1 ve iOS 18.2 güncellemelerine kıyasla daha sınırlı yenilikler içeriyor. Apple, Haber ve Eğlence kategorisindeki bazı uygulamaların bildirim özetlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Geliştiriciler için sunulan beta sürümün ardından, nihai iOS 18.3 sürümünün bu ayın sonlarına doğru genel kullanıma açılması bekleniyor.

iOS 18.3'ün tamamlanmasının ardından, Apple'ın iOS 18.4 beta test sürecine başlaması planlanıyor. Yeni sürümde, Siri'de yapay zeka destekli özellikler ve öncelikli bildirimler gibi daha kapsamlı yenilikler sunulması bekleniyor.