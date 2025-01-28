Apple nihayet bu hafta destekleyen tüm modeller için iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme iOS 18.1 ve iOS 18.2 kadar zengin özelliklere sahip olmasa da yeni Bildirim Özetleri, Safari geliştirmeleri, Hesap Makinesi uygulamasına yönelik iyileştirmeler ve çeşitli hata düzeltmeleri de dâhil olmak üzere detaylı bir değişiklik listesine sahipti.
Artık 18.3 güncellemesinin geride kalmasıyla birlikte dikkatler yavaş yavaş iOS 18.4'e çevrilmiş durumda. Biz de yeni güncellemeye dair şu ana dek bilinenleri sizler için listeledik.
Daha bilinçli Siri
Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 18.4'ün Apple Intelligence'ın bir parçası olan Siri'nin yenilenmiş sürümüne odaklanmasını bekliyor.
Siri zaten Apple Intelligence ile güncellenmişti ancak önümüzdeki aylarda daha önemli bir güncelleme gelecek. Siri'nin bu yeni güncellemesi tercihlerinizi, geçmiş etkileşimlerinizi ve telefonunuzda depolanan bilgileri anlayıp hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş ve ilgili yanıtlar verebilecek.
Siri'nin ayrıca uygulamalarla daha derinlemesine etkileşime girerek kullanıcıların sesli komutları kullanarak bu uygulamalarda eylemler gerçekleştirmesini sağlaması bekleniyor. Bu da uygulamaları manuel olarak açmaya gerek kalmadan mesaj gönderme, hatırlatıcı oluşturma veya fotoğraf düzenleme gibi görevleri yapabilmenize olanak tanıyacak.
Yeni emojiler
Apple genellikle bahar aylarında getirdiği iOS güncellemeleriyle birlikte yeni emojiler sunuyor ve iOS 18.4'ün de bu trendi devam ettirmesi bekleniyor.
Unicode Konsorsiyumu şimdiden 2025 yılı için yeni emoji setlerini yayınladı ve Apple'ın bu emojilerden bazılarını iOS 18.4 ile işletim sistemine getireceği düşünülüyor.
Diğer potansiyel özellikler
Her iOS güncellemesinde olduğu gibi iOS 18.4'ün de telefonunuzun genel kararlılığını ve hızını artıran çeşitli hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri getirmesi bekleniyor. Ayrıca iOS 18.4 güncellemesinin yeni güvenlik güncellemelerini içermesi de muhtemel.
iOS 18.4 güncellemesini alacak telefonlar
Uzun bir iPhone modeli listesi iOS 18.4'ü alacak. Telefonların tamamı şu şekilde:
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE 2
- iPhone SE 3
Sınırlı sayıda iPhone'un Apple Intelligence'ı desteklediğini hatırlatalım. Apple Intelligence yalnızca iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'de kullanılabiliyor.
iOS 18.4 ne zaman çıkacak?
Önümüzdeki günlerde iOS 18.4 için ilk beta geliştiricilere özel olacak şekilde yayınlanacak ve hemen ardından Apple'ın halka açık beta testi gerçekleşecek.
Tüm bu testlerin sorunsuz ilerlediği senaryoda iOS 18.4'ün Nisan ya da Mayıs ayında herkese açık bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.
Peki sizin iOS 18.4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.