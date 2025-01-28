iOS 18.3'ün yayınlanmasıyla birlikte iPhone kullanıcıları için gözler iOS 18.4 güncellemesine çevrilmiş durumda.

Apple nihayet bu hafta destekleyen tüm modeller için iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme iOS 18.1 ve iOS 18.2 kadar zengin özelliklere sahip olmasa da yeni Bildirim Özetleri, Safari geliştirmeleri, Hesap Makinesi uygulamasına yönelik iyileştirmeler ve çeşitli hata düzeltmeleri de dâhil olmak üzere detaylı bir değişiklik listesine sahipti.

Artık 18.3 güncellemesinin geride kalmasıyla birlikte dikkatler yavaş yavaş iOS 18.4'e çevrilmiş durumda. Biz de yeni güncellemeye dair şu ana dek bilinenleri sizler için listeledik.

Daha bilinçli Siri

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 18.4'ün Apple Intelligence'ın bir parçası olan Siri'nin yenilenmiş sürümüne odaklanmasını bekliyor.

Siri zaten Apple Intelligence ile güncellenmişti ancak önümüzdeki aylarda daha önemli bir güncelleme gelecek. Siri'nin bu yeni güncellemesi tercihlerinizi, geçmiş etkileşimlerinizi ve telefonunuzda depolanan bilgileri anlayıp hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş ve ilgili yanıtlar verebilecek.

Siri'nin ayrıca uygulamalarla daha derinlemesine etkileşime girerek kullanıcıların sesli komutları kullanarak bu uygulamalarda eylemler gerçekleştirmesini sağlaması bekleniyor. Bu da uygulamaları manuel olarak açmaya gerek kalmadan mesaj gönderme, hatırlatıcı oluşturma veya fotoğraf düzenleme gibi görevleri yapabilmenize olanak tanıyacak.

Yeni emojiler

Apple genellikle bahar aylarında getirdiği iOS güncellemeleriyle birlikte yeni emojiler sunuyor ve iOS 18.4'ün de bu trendi devam ettirmesi bekleniyor.

Unicode Konsorsiyumu şimdiden 2025 yılı için yeni emoji setlerini yayınladı ve Apple'ın bu emojilerden bazılarını iOS 18.4 ile işletim sistemine getireceği düşünülüyor.

Diğer potansiyel özellikler

Her iOS güncellemesinde olduğu gibi iOS 18.4'ün de telefonunuzun genel kararlılığını ve hızını artıran çeşitli hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri getirmesi bekleniyor. Ayrıca iOS 18.4 güncellemesinin yeni güvenlik güncellemelerini içermesi de muhtemel.

iOS 18.4 güncellemesini alacak telefonlar

Uzun bir iPhone modeli listesi iOS 18.4'ü alacak. Telefonların tamamı şu şekilde:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Sınırlı sayıda iPhone'un Apple Intelligence'ı desteklediğini hatırlatalım. Apple Intelligence yalnızca iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'de kullanılabiliyor.

iOS 18.4 ne zaman çıkacak?

Önümüzdeki günlerde iOS 18.4 için ilk beta geliştiricilere özel olacak şekilde yayınlanacak ve hemen ardından Apple'ın halka açık beta testi gerçekleşecek.

Tüm bu testlerin sorunsuz ilerlediği senaryoda iOS 18.4'ün Nisan ya da Mayıs ayında herkese açık bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki sizin iOS 18.4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.