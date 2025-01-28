Apple, iOS 18.3'ü resmen yayımladı. Yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere birçok yenilik bu sürümle iPhone'lara geliyor.

Apple, düzenli olarak iOS 18’in yeni sürümlerini yayımlıyordu. Son olarak aralık ayında iOS 18.2’nin çıktığını görmüştük. O zamandan beri de iOS 18.3’ün betaları geliyordu. Yeni sürüm, nihayet dün gece yayımlandı.

iOS 18.3, birçok yeniliği iPhone kullanıcılarına getiriyor. Tabii ki ana odak yine yapay zekâ. Visual Intelligence'tan bildirim özetlerine kadar farklı konularda yenilikler bu sürümle sunulacak. Yapay zekâ özelliklerinin iPhone 15 Pro ve üstüne geldiğini belirtelim. Bunlar dışında bazı hata düzeltmeleri de mevcut.

iOS 18.3 nasıl yüklenir?

Adım # 1: iPhone’u şarja takın.

iPhone’u şarja takın. Adım #2: Bir Wi-Fi ağına bağlanın

Bir Wi-Fi ağına bağlanın “ Adım #3: Ayarlar”ı açın.

Ayarlar”ı açın. Adım #4: “Genel” sayfasına girin.

“Genel” sayfasına girin. Adım #5: “Yazılım Güncelleme” bölümünden iOS 18.3’ü indirip yükleyin.

iOS 18.3 ile iPhone’lara hangi yeni özellikler geleceğine aşağıdaki içeriğimizden detaylı göz atabilirsiniz.