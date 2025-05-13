Apple, bugün yayımladığı bir basın bülteni aracılığıyla iOS 19 ve macOS 16'ya gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini açıkladı.

Apple bugün, bu yıl içinde yeni işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Vision Pro'ya gelecek olan geniş kapsamlı yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu.

Açıklanan yeni özelliklerin 9 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2025'te tanıtılacak olan iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 ve visionOS 3'te kullanıma sunulması bekleniyor. Aylar süren beta testlerinin ardından, yeni yazılım güncellemelerinin Eylül ayında yayınlanması ve yeni erişilebilirlik özelliklerinin de geniş kitlelere ulaştırılması bekleniyor.

Erişilebilirlik etiketleri

Bu özellik, App Store ürün sayfalarına uygulamalar ve oyunlardaki erişilebilirlik özelliklerini vurgulayan yeni bir bölüm ekleyecek. Bu özellikler arasında VoiceOver, Ses Kontrolü, Daha Büyük Metin, Yeterli Kontrast, Azaltılmış Hareket, Alt Yazı Desteği ve daha fazlası bulunacak.

Mac için Büyüteç

Mac için Büyüteç uygulaması, kullanıcının kamerasına bağlanarak ekran veya beyaz tahta gibi çevredeki nesneleri yakınlaştıracak. Büyüteç, iPhone'daki Continuity Camera ile ve takılı USB kameralarla çalışacak ve Desk View özelliğini kullanarak belgeleri okumayı destekleyecek.

Özelleştirilebilir görünümler sayesinde kullanıcılar parlaklık, kontrast, renk filtreleri ve perspektifi ayarlayarak metinleri ve görüntüleri daha kolay görebilecek.

Yeni Braille deneyimi

iOS 19, iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro'yu Apple ekosistemine entegre, tam özellikli braille not alma cihazlarına dönüştüren yepyeni bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, Braille Ekran Girişi veya bağlı bir braille cihazıyla yazarak herhangi bir uygulamayı kolayca açabileck.

Erişilebilirlik destekli okuyucu

Bu yeni sistem genelinde geçerli olacak olan okuma modu, çok çeşitli engellere sahip kullanıcılar için metinleri daha kolay hâle getirecek. Kullanıcıların metni özelleştirmesine ve okumak istedikleri içeriğe odaklanmasına olanak tanıyacak.

Apple Watch canlı alt yazılar

İşitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar, Apple Watch'taki Canlı Dinleme denetimlerinden Canlı Alt yazılar'ı kullanabilecek. Apple Watch, Canlı Dinleme oturumlarını başlatmak veya durdurmak ya da kaçırılmış bir şeyi yakalamak için oturuma geri dönmek adına uzaktan kumanda görevi görecek.

Apple Watch ile Canlı Dinleme oturumları odanın diğer ucundan kontrol edilebilecek, böylece toplantı veya dersin ortasında kalkmaya gerek kalmayacak.

Apple Vision Pro ile geliştirilmiş görünüm

İrili ufaklı birçok görme engelli kullanıcı, Vision Pro'nun gelişmiş kamera sistemini kullanarak görüş alanındaki her şeyi büyütebilecek, Live Recognition için VoiceOver'ı kullanarak çevreyi tanımlayabilecek, nesneleri bulabilecek ve belgeleri okuyabilecek.

iOS 19 ile gelecek diğer erişilebilirlik özellikleri

Arka Plan Sesleri artık erişilebilirlik odaklı yeni Kısayol eylemleri içerecek.

artık erişilebilirlik odaklı yeni Kısayol eylemleri içerecek. Kişisel Ses artık sadece 10 cümle kullanarak bir dakikadan kısa sürede doğal sesli bir ses üretebilecek ve İspanyolca (Meksika) desteğini de kavuşacak.

artık sadece 10 cümle kullanarak bir dakikadan kısa sürede doğal sesli bir ses üretebilecek ve İspanyolca (Meksika) desteğini de kavuşacak. Hareket İşaretleri , iPhone, iPad ve Mac'te animasyonlu ekran noktaları, yeni özelleştirme seçenekleriyle genişletildi ve Mac'lere de geliyor.

, iPhone, iPad ve Mac'te animasyonlu ekran noktaları, yeni özelleştirme seçenekleriyle genişletildi ve Mac'lere de geliyor. Göz Takibi bir dizi yeni seçeneğe kavuştu. Yeni bekleme zamanlayıcısı gibi özellikler ve QuickPath desteği ile cihazlar arasında yazma artık daha kolay.

bir dizi yeni seçeneğe kavuştu. Yeni bekleme zamanlayıcısı gibi özellikler ve QuickPath desteği ile cihazlar arasında yazma artık daha kolay. Kafa Takibi , Göz Takibi'ne benzer şekilde iPhone ve iPad'i kafa hareketleriyle daha kolay kontrol etmeyi sağlayacak.

, Göz Takibi'ne benzer şekilde iPhone ve iPad'i kafa hareketleriyle daha kolay kontrol etmeyi sağlayacak. Anahtarlarla Denetim , Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI) desteğini ekleyerek, ciddi hareket engelli kullanıcıların fiziksel hareket yapmadan cihazları kontrol etmelerini sağlayacak.

, Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI) desteğini ekleyerek, ciddi hareket engelli kullanıcıların fiziksel hareket yapmadan cihazları kontrol etmelerini sağlayacak. Yardımcı Erişim , Assistive Access API aracılığıyla özelleştirilmiş deneyimler oluşturmak için basitleştirilmiş bir Apple TV uygulaması ve yeni geliştirici araçları sunulacak.

, Assistive Access API aracılığıyla özelleştirilmiş deneyimler oluşturmak için basitleştirilmiş bir Apple TV uygulaması ve yeni geliştirici araçları sunulacak. Music Haptics , kullanıcıların tüm şarkılar veya sadece vokaller için dokunsal geri bildirimi özelleştirmelerine ve yoğunluğu ayarlamalarına olanak tanıyacak.

, kullanıcıların tüm şarkılar veya sadece vokaller için dokunsal geri bildirimi özelleştirmelerine ve yoğunluğu ayarlamalarına olanak tanıyacak. Ses Tanıma , İsim Tanıma özelliğini ekleyerek, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcıları isimleri söylendiğinde uyarabilecek.

, İsim Tanıma özelliğini ekleyerek, işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcıları isimleri söylendiğinde uyarabilecek. Ses Kontrolü , Xcode'da yer alacak bu yeni programlama modu, cihazlar arasında kelime senkronizasyonu ve Korece, Arapça ve Rusça dâhil daha fazla dil desteği sunacak.

, Xcode'da yer alacak bu yeni programlama modu, cihazlar arasında kelime senkronizasyonu ve Korece, Arapça ve Rusça dâhil daha fazla dil desteği sunacak. Canlı Alt Yazılar , İngilizce (Hindistan, Birleşik Krallık, Avustralya, Singapur), Mandarin, Kantonca, İspanyolca, Fransızca, Japonca ve Korece dâhil olmak üzere daha fazla dile genişletilecek.

, İngilizce (Hindistan, Birleşik Krallık, Avustralya, Singapur), Mandarin, Kantonca, İspanyolca, Fransızca, Japonca ve Korece dâhil olmak üzere daha fazla dile genişletilecek. CarPlay artık Büyük Metin ve ağlayan bebek, korna ve siren uyarıları dâhil olmak üzere gelişmiş Ses Tanıma özelliğini destekleyecek.

artık Büyük Metin ve ağlayan bebek, korna ve siren uyarıları dâhil olmak üzere gelişmiş Ses Tanıma özelliğini destekleyecek. Erişilebilirlik Ayarlarını Paylaş, kullanıcıların ayarlarını başka bir cihazla geçici olarak paylaşmasına olanak tanıyacak.

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