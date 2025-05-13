Kullanıcıların kendi seslerine benzeyen yapay ses oluşturabildiği kişisel ses özelliği, iOS 19 ile daha hızlı hâle geliyor.

Apple, iPhone kullanıcılarına seslerine benzeyen bir ses yaratma imkânı sunan “Kişisel Ses” özelliğini geliştirmeye hazırlanıyor. iOS 19 ile birlikte bu özellik hem kullanım açısından hız kazanacak hem de daha fazla dil seçeneğine kavuşacak.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 19 ile kişisel ses özelliğinin kurulumu çok daha kısa sürede tamamlanabilecek. Kullanıcılar, kendi seslerine benzeyen yapay sesi artık bir dakikadan kısa sürede oluşturabilecek. iOS 17 döneminde ise bu süre yaklaşık 15 dakikaydı.

Kişisel ses özelliğine iOS 19 ile birlikte güncelleme geliyor

Kişisel ses özelliğinin geliştirmesi ise doğrudan cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri sayesinde mümkün hâle geldi. Aynı zamanda bu ses özelliği Apple’ın erişilebilirlik araçlarından biri olan Canlı Konuşma (Live Speech) ile birlikte çalışıyor. Böylelikle kullanıcılar söylemek istedikleri şeyleri yazarak telefon görüşmelerinde FaceTime’da ya da yüz yüze konuşmalarda sesli olarak okutabiliyor.

Güncellemeyle birlikte kişisel ses özelliği artık Meksika İspanyolcasını da destekleyecek. Yakın zamanda daha kapsamlı bir dil desteğinin sunulması da bekleniyor. Üstelik yenilikler sadece iPhone’la sınırlı değil; iPad ve Mac kullanıcıları da iPadOS 19 ve macOS 16 güncellemeleriyle bu geliştirmelerden yararlanabilecek.