iOS 19'un tanıtılmasına 2 ay kaldı. Biz de bu içeriğimizde şimdiye kadar çıkan tüm söylentilerden yola çıkarak yeni sürümde karşılaşacağımız tüm tasarım değişikliklerine bakıyoruz.

Apple, 9 Haziran 2025 günü başlatacğı geliştirici konferansı WWDC 2025’te yeni işletim sistemi duyurularını bizlerle buluşturacak. Tabii ki bunların en çok dikkat çekeni, iPhone’larda kullandığımız iOS’in yeni sürümü iOS 19 olacak.

iOS 19’un büyük değişikliklerle gelmesi ve son yılların en büyük iPhone güncellemelerinden biri olması bekleniyor. Peki yeni sürümde neler göreceğiz? Bu içeriğimizde şimdiye kadar çıkan sızıntılara göre iOS 19’da nasıl tasarım değişiklikleriyle karşılacağımıza bakıyoruz.

visionOS benzeri bir tasarım dili benimsenebilir

En önemli kısımlardan biri iOS’in genel tasarım dilinde beklenen değişiklikler. Öyle ki yeni sürümde, iOS’in Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun işletim sistemi visionOS’e benzeyen bir tasarım dili benimseyeceği söyleniyor. Bu da uygulamaların görünüşünden arayüzün genelinde değişikliklere kadar birçok yenilik anlamına geliyor.

Uygulama logoları yuvarlak olacak

iOS 19, Apple’ın yıllardır aynı olan uygulama şekillerinin değişmesini sağlayabilir. Şimdiye kadar kavisli köşelere sahip kare uygulama logoları görmüştük. Ancak iddialar doğruysa iOS 19’da logolar direkt yuvarlak olmaya başlayacak. Bu da visionOS tasarım diline uygun. visionOS’te uygulamaların hepsi yuvarlaktı.

Pil şeklinde çubuklar

Bir diğer olası değişiklik iste telefondaki App Store’dan Apple Music’e, Fotoğraflar’dan telefon uygulamasına kadar birçok farklı yerde alt kısımda gördüğümüz sekmelerin değişmesi. Bunun yerine alt tarafta pil şeklinde çubuklar göreceğiz. Yani tamamen alt kısmı kaplamayacaklar.

Tuşlara da daha yuvarlak bir görünüm geliyor

Yuvarlak tasarım dili, sadece uygulama genelinde olmayacak. Buna ek olarak cihazdaki tuşlar, Denetim Merkezi seçenekleri, menüler gibi birçok yerde de daha yuvarlak şekilli tasarımlar görmeye başlayacağız.

Daha basit kontroller

İddialara göre Apple; uygulamalar, sistem ayarları ve daha fazlasında gezinmeyi daha kolay hâle getirmek istiyor. Maalesef bunun hakkında pek detay yok ancak çok daha akıcı bir deneyimin bizi beklediğini söyleyebiliriz.

Cam benzeri görünüm

Son olarak iOS 19’un genel görünümünün bir zamanlar Apple’ın sevilen Aqua Mac arayüzünü andıran, cam benzeri bir görünümle geleceği iddia ediliyor. Cam ve yansıtma efektlerine sahip, parlak bir arayüz gibi tahmin edebiliriz.

Bunların hepsinin birer iddia olduğunu tekrar hatırlatalım. Kesin doğru çıkıp çıkmayacaklarını bilemiyoruz. 9 Haziran günü iOS 19’un resmî tasarımını göreceğiz.