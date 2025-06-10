Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde yapılan duyurulardan biri de Apple TV'lere gelecek tvOS 26 güncellemesiydi. Peki tasarım başta olmak üzere birçok değişiklikle gelecek tvOS 26 neler sunacak?

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 lansmanıyla cihazlarının yeni işletim sistemlerini resmen duyurdu. Apple TV’lere gelecek tvOS 26 güncellemesi de bunlardan biriydi. Diğer tüm işletim sistemlerinde olduğu gibi tvOS de bu sene büyük değişikliklere uğrayacak.

tvOS 26 güncellemesiyle birlikte Apple TV cihazları, yepyeni bir tasarım dili benimseyecek. Bunun yanı sıra gelen diğer yeni özelliklerle birlikte çok daha kullanıcı dostu bir işletim sistemine dönüşecek. İşte tvOS 26’yla gelecek tüm özellikler.

tvOS 26’yla gelecek yeni özellikler

Liquid Glass tasarım dili

Apple, iOS 26 başta olmak üzere tüm işletim sistemlerinde “Liquid Glass” tasarım dilini benimsemeye başladı. Bu tasarımı Apple TV’de de göreceğiz. Artık arayüz çok daha cam benzeri, canlı, parlak, şeffaf bir görünüm kazanacak. Arayüzdeki unsurlar, çevresini yansıtan bir yapıya sahip olacak.

Yeni tasarım dilini benimseyen poster tasarımları

Apple TV uygulaması da güncellemeden ve tasarım değişikliklerinden nasibini aldı. Artık uygulamada yer alan film ve dizi içeriklerinin yepyeni poster tasarımlarıyla yer aldığını göreceksiniz. Bu tasarımlar, Liquid Glass ismi altındaki cam benzeri bir tasarımdan ilham alıyor.

Profillerde yararlı olacak iyileştirmeler yapıldı

tvOS 26 güncellemesiyle gelen bir diğer yenilik ise profillere yönelik. Öyle ki Apple’ın aktardığına göre kullanıcılar, kişiye özel önerilere ulaşmak için Apple TV açıldığında direkt profil seçebilecek. Önceden uygulamanın açılması ve sonradan ayrı bir menüye girip profil seçilmesi gerekiyordu.

Şarkı Söyle özelliği, iPhone’unuzu mikrofona çevirecek

tvOS 26, karaoke yapmayı sevenlerin bayılacağı eğlenceli bir özelliği de beraberinde getirecek. Güncelleme ile tvOS’te bir şarkı çalarken iPhone’ları mikrofona dönüştürebileceksiniz. tvOS 26, kullanıcıların sesini yükselterek şarkılara eşlik etmelerini sağlıyor.

Daha iyi FaceTime aramaları

Son olarak FaceTime konusunda da iyileştirmeler var. tvOS 26’da kullanıcılar, iOS ile uyumlu daha kişiye özel FaceTime deneyimleri yaşayabilecek. Kişi Posterleri, Apple TV üzerinden FaceTime araması başlatırken kişilerin özelleştirilmiş fotoğraflarını ve adlarını gösterecek. Ayrıca şimdilik yalnızca Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, Mandarin ve İspanyolca dillerine destek sunan Canlı Çeviri özelliği de tvOS 26’da sunulacak.

tvOS 26 alacak Apple TV modelleri:

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1’inci nesil, 2017)

Apple TV 4K (2’inci nesil, 2021)

Apple TV 4K (3’üncü nesil, 2022)

WWDC 2025'te yapılan tüm duyurular: