Apple, iOS 27 güncellemesinin iPhone'lar için ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

Apple, dün gerçekleştirdiği lansman ile yepyeni iPhone’ları, Apple Watch’ları ve AirPods’u bizlerle buluşturdu. Tabii ki bu etkinlik kapsamında firmanın yeni nesil işletim sistemi sürümleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. iOS 27 ve tüm güncellemelerin ne zaman geniş çapta piyasaya sürüleceği de bunlardan biriydi.

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Peki iOS 27 güncellemesi hangi tarihte iPhone kullanıcılarına ulaşacak? Hangi iPhone’lar bu güncellemeyi alacak? Apple tarafından yapılan resmî açıklamalara göre birkaç gün sonra güncellemeye kavuşacağız.

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iOS 27, 14 Eylül’de yayımlanacak

iOS 27 güncellemesi, 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde dünya çapında iPhone kullanıcıları için resmen çıkış yapacak. iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 de bu tarihte cihazlara gelecek.

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, uzun süredir ertelenen yapay zekâ destekli yeni Siri AI asistanı olarak öne çıkıyor. Ancak en başta sadece İngilizce dil seçeneğiyle ve beta etiketiyle kullanıma sunulacak, ekimde 5 dil daha ekleyecek. Yapay zekâ yeteneklerinin ötesinde iOS 27, arayüz tarafında da gözle görülür görsel değişiklikler getirecek. Apple, kullanıcıların arayüz şeffaflığını diledikleri gibi ayarlamalarına imkan tanıyan yeni bir "Liquid Glass" ayarlayıcısı sunmaya başlayacak. Kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de bu güncellemeyle bir adım öteye taşınacak. iOS 27 ile gelecek tüm yeniliklere aşağıdaki içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

iOS 27 uyumlu iPhone’lar