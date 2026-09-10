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iOS 27'nin Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı: Hangi iPhone'lar Güncelleme Alacak?

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Apple, iOS 27 güncellemesinin iPhone'lar için ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

iOS 27'nin Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı: Hangi iPhone'lar Güncelleme Alacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, dün gerçekleştirdiği lansman ile yepyeni iPhone’ları, Apple Watch’ları ve AirPods’u bizlerle buluşturdu. Tabii ki bu etkinlik kapsamında firmanın yeni nesil işletim sistemi sürümleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. iOS 27 ve tüm güncellemelerin ne zaman geniş çapta piyasaya sürüleceği de bunlardan biriydi.

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Peki iOS 27 güncellemesi hangi tarihte iPhone kullanıcılarına ulaşacak? Hangi iPhone’lar bu güncellemeyi alacak? Apple tarafından yapılan resmî açıklamalara göre birkaç gün sonra güncellemeye kavuşacağız.

İçerikten Görseller

iOS 27'nin Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı: Hangi iPhone'lar Güncelleme Alacak?
27

iOS 27, 14 Eylül’de yayımlanacak

27

iOS 27 güncellemesi, 14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde dünya çapında iPhone kullanıcıları için resmen çıkış yapacak. iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 de bu tarihte cihazlara gelecek.

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, uzun süredir ertelenen yapay zekâ destekli yeni Siri AI asistanı olarak öne çıkıyor. Ancak en başta sadece İngilizce dil seçeneğiyle ve beta etiketiyle kullanıma sunulacak, ekimde 5 dil daha ekleyecek. Yapay zekâ yeteneklerinin ötesinde iOS 27, arayüz tarafında da gözle görülür görsel değişiklikler getirecek. Apple, kullanıcıların arayüz şeffaflığını diledikleri gibi ayarlamalarına imkan tanıyan yeni bir "Liquid Glass" ayarlayıcısı sunmaya başlayacak. Kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de bu güncellemeyle bir adım öteye taşınacak. iOS 27 ile gelecek tüm yeniliklere aşağıdaki içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

iOS 27 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler iOS 27 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 uyumlu iPhone’lar

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Duo
  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
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