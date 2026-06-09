Apple, WWDC 2026 kapsamında iOS 27 güncellemesini resmen duyurdu. İşte iPhone'lara gelecek yenilikler.

Apple, teknoloji dünyasının beklediği geliştirici konferansı WWDC’yi dün itibarıyla resmen başlattı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen sunumda da şirketin yeni işletim sistemi sürümleri resmen duyuruldu. Etkinlik önceki yıllara kıyasla biraz daha kısa sürerken bu sefer işletim sistemleri yerine yapay zekâya odaklanıldı. Tabii ki en çok dikkat çeken konulardan biri de iOS 27 ile iPhone’lara gelecek özelliklerdi.

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iOS 27, WWDC 2026 kapsamında resmen tanıtıldı. Peki iOS 27 ile hangi özellikler iPhone’lar için sunulacak? Önceki yıllara kıyasla çok daha küçük bir güncelleme olarak geldiğini söyleyebiliriz. Yine de kayda değer bazı yenilikler var. Gelin iOS 27 ile iPhone’lara gelecek özelliklere bakalım.

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Yeni Siri ve Siri uygulaması

Apple, nihayet Siri’yi yapay zekâ ile güncelliyor. Artık Siri’nin Google’ın Gemini modelleri iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ modellerinden güç aldığını göreceğiz. Bunun sayesinde çok daha doğal konuşmalar gerçekleştirebileceğiniz, istediğiniz her şeyi sorabileceğiniz tamamen gerçek bir asistana dönüşebilecek. Telefonunuzun ekranının farkında olacak, size istediğiniz anda yardımcı olabilecek. Firma, Siri’nin yeni versiyonuna Siri AI ismini veriyor.

Yenilenen Siri için tamamen yeni bir uygulama da kullanıma sunulacak. Bu uygulamaya girdikten sonra Siri’yi tıpkı ChatGPT, Gemini gibi bir yapay zekâ hizmeti olarak kullanabilecek ve ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Aşağıdan yeni Siri’nin tüm detaylarını görebilirsiniz.

Kameraya Siri modu geliyor

Yenilenen Siri, iPhone’ların kamera uygulamasına da entegre olacak. Video, fotoğraflar ve diğer modlara ek olarak gelecek bu mod, Visual Intelligence ile birleşiyor. Bir fotoğraf çekip Siri’ye o fotoğraf hakkında soru sorabileceksiniz. Üretken yapay zekâ destekli Siri de fotoğrafını çektiğiniz şey hakkındaki soruları yanıtlayabilecek ve tanımlayabilecek.

Liquid Glass tasarım dili ayarlama

Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass tasarımı, kullanıcıları ikiye bölmüştü. Saydam olmasıyla görünürlüğü azalttığı için eleştiriler geliyordu. İşte Apple da bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için yeni bir araç sunuyor. Artık kullanıcılar Liquid Glass tasarım dilinin işletim sistemi genelinde ne kadar saydam olduğunu bir çubuk yoluyla ayarlayabilecekler ve böylece istedikleri seviyede kullanabilecekler.

Uygulamalar çok daha hızlı olacak

İşletim sisteminde deneyimi çok daha iyileştirebilecek bir yenilik de hız konusunda olacak. Apple uygulamaları hâlihazırda çok hızlı çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başarıyordu. Firma, iOS 27 ile bunun bir sonraki seviyeye taşınacağını ve geliştirdiği yeni bir ön yükleme yöntemi sayesinde uygulamaların %30 daha hızlı açılacağını söylüyor. Bunun yanı sıra AirDrop’un ise %80 oranında daha hızlı gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Eski iPhone modelleri için de önemli bir gelişme var. iOS 27’yi çalıştıran eski iPhone’lara yeni bir CPU özelliği gelecek. Bu sayede o iPhone’larda uygulamalar ve işletim sistemi genelinde çok daha iyi performans göreceksiniz. iOS 27’nin iPhone 11 ve üstüne geleceğini belirtelim.

Spatial Reframing ve yeni Apple Intelligence özellikleri

iOS 27’nin belki de en çok dikkat çeken özelliği bu olacak diyebiliriz. Yenilenen Apple Intelligence ile gelecek özellikler arasında yer alan bu uzamsal çerçeveleme işlevi, kötü fotoğraflarınızı kolayca iyileştirmenize yarayacak. Bir fotoğrafı çekildikten sonra bile konumunu ve açısını değiştirmenize imkân tanıyacak. Görüntüyü sürükleyip yakınlaştırarak en iyi hâline getirebileceksiniz.

Bunun dışında birçok yeni Apple Intelligence özelliklerinin de iOS 27 ile iPhone’lara geldiğini göreceğiz. Bunlar arasında Image Playground’da çok daha gerçekçi görseller üretme, Safari’de yapay zekâ destekli kategorilere göre sekme organize etme, tamamen yenilenen Genmoji, yazı yazma konusunda iyileştirmeler, yapay zekâ destekli video açıklamaları, bağlamsal arama ve mesaj özellikleri gibi şeyler var.

Yeni ebeveyn kontrolleri

Apple’ın etkinlikte en çok zaman ayırdığı konulardan biri de çocukların güvenliğini sağlamak için getirilen yeni ebeveyn kontrolleriydi. iOS 27 ile birlikte ebeveynler, çocukların erişebileceği uygulamaları seçebilecek, zaman sınırlamaları koyabilecek, izin isteme özelliğini etkinleştirebilecek, kimlerle iletişime geçebileceğini yönetebilecek, kan ve şiddet gibi uygunsuz içerikleri engelleyebilecek ve çok daha fazlasını yapabilecek.