IOT 1929 Eğitim Kampı İçin Son Başvuru Tarihi 26 Şubat

Developer Student Club Gazi'nin hazırladığı “IOT 1929 Arduino ve Robotik Eğitim Kampı”, yeni ve tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olan içeriğiyle birlikte başlıyor.

Kapsamında üniversite standartlarında ‘IoT ve Arduino Eğitimi’ verilecek ve eğitim sonunda katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlere katılanlara isme özel olarak hazırlanmış ve üzerinde yapılan projelerin, öğrenilen konuların ve diğer bilgilerin yer aldığı profesyonel bir sertifika ile çekilişler ile sürpriz ödüller de verilecek. Sertifikayı almak için verilen problem setlerinin %75’ini tamamlamalı, derslere %75 oranında devam etmek gerekiyor. Haftada 6 saat pratik (bireysel çalışma) 3 saat teorik olarak cumartesi ve pazar günleri eğitimleri de olacak.

Eğitim programı, Harvard Üniversitesi'nden esinlenilerek düzenlenen derslerle birlikte toplam 8 hafta sürecek. Dersler, alanında uzman kişiler tarafından verilecek ve saatleri düzenli olarak duyurulacak. Bunlara ek olarak eğitim sonunda başarılı olursanız profesyonel sertifika da alacaksınız. Peki bu sertifikanın farkı ne olacak?

Sertifika sizin için özel oluşturulacak.

Sertifikanızda yaptığınız projeler yer alacak.

Sertifikanızda eğitim boyunca öğrendiğiniz konular yer alacak.

Eğitmenlerinizin ismi yazacak.

Eğitimlere katıldığınız toplam saat yazacak.

Katılım Belgesine ek olarak verilecek.

IOT 1929 Arduino ve Robotik Eğitim Kampı hakkında daha detaylı bilgi için gazidsc.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak etkinliğin kağıt formuna ulaşabilir ve kayıt olabilirsiniz.