Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın son yıllardaki stratejilerini sert bir dille eleştirdi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Joe Rogan’ın popüler podcast programında Apple'a yönelik eleştirileriyle âdeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Facebook’un kurucusu, Apple’ı yenilikçilikten uzaklaşmakla suçladı ve şirketin ürün stratejisini sert sözlerle eleştirdi. iPhone’un yıllar içinde kayda değer bir değişim göstermediğini belirten Zuckerberg, Apple’ın kullanıcıları ve geliştiricileri sıkıştırarak son dönemde hak etmediği bir gelir elde ettiğini savundu.

Mark Zuckerberg, Apple'ın stratejilerini eleştirdi

"Steve Jobs iPhone’u icat etti ve 20 yıl sonra bile hâlâ onun ekmeğini yiyorlar. Her yeni nesil iPhone aslında alınacak kadar iyi değil. Bu yüzden de insanlar yeni telefon almak için daha uzun süre beklemeye başladı."

Apple’ın gelir modeline de değinen Zuckerberg, App Store üzerinden alınan %30’luk komisyonu sert bir dille eleştirdi. Meta CEO’su, bu uygulamanın hem geliştiriciler hem de kullanıcılar üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğunu söyledi.

Zuckerberg’in Apple’a yönelik asıl tepkisinin iOS 14.5 güncellemesiyle gelen 'Uygulama Takibi Şeffaflığı' özelliğine dayandığı düşünülüyor. Kullanıcıların reklam takibini devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan bu özellik, Facebook’un reklam gelirlerini ciddi şekilde etkilemişti.

Peki siz Mark Zuckerberg'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.