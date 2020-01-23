Apple'ın dünya çapında başarı yakalayan yeni akıllı telefonu iPhone 11'in DxOMark sonuçları belli oldu. Telefon, sıklıkla kamera performansıyla öne çıkarılan abisi iPhone 11 Pro Max'in epey gerisinde kaldı.

iPhone 11 serisinin öne çıkan özelliklerinden biri de, Apple'ın tanıtımlarda sıklıkla kullandığı kameralar oldu. Bugün açıklanan iPhone 11 DxOmark puanı ise uygun fiyatlı iPhone 11 modelinin, kamera noktasında Pro modellerin bir hayli gerisinde kaldığını ortaya çıkardı.

DxOmark testlerinde iPhone 11, fotoğraf ve video performansı için genel olarak 109 puan aldı. Cupertino'lu teknoloji devinin yeni nesil akıllı telefonu, 110 puan alan Xiaomi Mi 9'un altında kalırken 109 puan alan iki yıllık Huawei P20 Pro'yla kafa kafaya geldi.

iPhone 11'in DxOmark puanı, diğer iPhone modellerine göre şu şekilde;

iPhone 11, toplamda 106 puan alan önceki nesil amiral gemisi iPhone XS Max'i geride bıraktı. Ancak toplam puanı 117 olan iPhone 11 Pro Max'ın ciddi anlamda gerisinde kaldı. Göze çarpan farkın nedeni olarak, Pro Max modelindeki üçüncü lensin iPhone 11'de yer almaması gösterilebilir. iPhone 11, hızlı otomatik odaklanma özelliği ve görüntülerdeki pozlama performansı ile fotoğraf kategorisinde 112 puan aldı.

Diğer yandan iPhone 11, kısa odak uzaklığı ve arkada bir telefoto lensi bulunmadığı için orta ila uzun mesafelerde elde ettiği düşük zoom kalitesi nedeniyle Pro modellere kıyasla düşük puan aldı. Yine de akıllı telefonun ultra geniş açılı lensi, genel puana olumlu etki yarattı.