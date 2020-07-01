Nikkei Asian Review, Apple'ın tedarik zincirinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde iPhone 12'nin 1 ya da 2 ay kadar geç satışa sunulacağını belirtti. Gelen bilgilere göre uygun fiyatlı modeller eylülde satışa çıksa dahi 'Pro' modeller ekim ayından önce çıkış yapamayacak.

Apple’ın Çin’deki tedarik zincirinde güvenilir kaynakları olduğunu belirten Nikkei Asian Review, iPhone 12 seri üretiminin dört hafta ile iki ay arasında bir erteleme ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Nikkei’ye göre Apple, yeni iPhone’ların zamanında tanıtılması ve satışa sunulması için elinden geleni yapmasına rağmen koronavirüs kaynaklı aksayan süreç, cihazların zamanında seri üretime girmesine engel oluyor.

Söz konusu kaynağa göre Apple, süreci mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışsa da testler hala devam ediyor ve henüz cihazların nihai tasarımı dahi kesinleşmiş değil. Kaynak, hem Apple’ın geliştirme çalışmalarındaki hem de tedarik zincirindeki aksamaların, iPhone’ların zamanında seri üretime girmesini neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti.

iPhone 12'nin lansmanı ertelenmese de çıkış tarihi ertelenebilir

Nikkei Asian Review’in paylaşmış olduğu haber, Wall Street Journal’ın iPhone 12 lansmanının birkaç hafta erteleneceği ve Broadcom’un iPhone 12’nin olması gerekenden daha geç piyasaya sürüleceği açıklamasını desteklediğinden doğruluk payının yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Bloomberg, lansmanın zamanında yapılacağını aktarsa da cihazların satışa sunulma tarihinin ertelenebileceğini belirtiyor.

Apple’ın iPhone 12 serisinin lansmanını ya da çıkış tarihini erteleyebileceği uzun zamandır konuşuluyor. Kısa süre önce gelen bazı haberler, Apple’ın koronavirüs nedeniyle yaşanan aksaklıkları atlattığını ve cihazları zamanında seri üretime sokacağını belirtiyordu. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo dahil Apple’a yakın hemen hemen tüm kaynaklar olası bir ertelemenin sürpriz olmayacağını belirtiyorlar.

Standart iPhone 12'ler eylülde, Pro modeller ekimde satışa çıkabilir

Söylentiler ve sızıntılar, Apple’ın bu yıl dört farklı iPhone 12 modeli piyasaya süreceğini gösteriyor. Biri 5,4 inç, ikisi 6,1 inç ve biri 6,7 inç büyüklüğüne sahip olacak iPhone 12 modellerinden 6,1 inçlik modellerden birinin ve 6,7 inçlik diğer model Pro ve Pro Max olarak isimlendirilip daha ‘premium’ özellikler sunacağı; 5,4 inç ve 6,1 inçlik diğer modelin ise uygun fiyatlı seçenekler olarak karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Eğer Nikkei’nin kaynağı haklıysa söz konusu gecikme, 5,4 inç ve 6,1 inçlik uygun fiyatlı seçeneklerden ziyade 6,1 inç ve 6,7 inçlik ‘Pro’ modelleri etkileyecek. Zira Nikkei’ye göre Pro modeller, hem donanımları hem de tasarımları nedeniyle daha karmaşık bir üretim sürecine sahipler ve Apple, uygun fiyatlı modelleri eylül ayına yetiştirse dahi ‘Pro’ modeller ekim ayına ertelenecek.