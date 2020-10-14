Apple, dün gerçekleştirdiği etkinlik sonrasında internet sitesini de güncelledi. Bu güncellemeyle iPhone 12 ailesinin teknik özelliklerine yer veren şirket, telefonların ne kadar kullanım süresi sunduğunu gösterdi. Resmi verilere göre iPhone 12 ailesi de iPhone 11 gibi kullanıcıları memnun edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte yeni ürünlerini duyurdu. Apple'ın etkinliğinin en çok merak edilen ürünleri hiç şüphesiz iPhone 12 ailesiydi ve şirketin yaptığı açıklamalarla bu telefonların tüm detayları açığa çıktı. Şimdi sizlere, iPhone 12 ailesinin sahip olduğu bataryaların kullanım sürelerinden bahsedeceğiz.

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz bataryalar. Giderek gelişen cihazlar, daha büyük kapasitelerde bataryalara ihtiyaç duyuyor olsalar da teknoloji üreticileri, ne yazık ki bu soruna bir çözüm bulamıyorlar. Aslında iPhone'ların en çok eleştirilen noktalarından bir tanesi de daima bataryalarıydı. Ancak iPhone 11'le nispeten iyileştirilen batarya kullanım süreleri, iPhone 12 ailesi ile sabit kalmış gibi görünüyor.

İşte yeni iPhone'ların batarya kullanım süreleri

Apple, her zaman yaptığı gibi bu sefer de yeni telefonlarının batarya kapasitesini net olarak açıklamadı. Şirket bunun yerine, bataryaların kullanım sürelerini meraklılarla paylaştı. Apple'ın verilerine göre kullanıcılar, yeni iPhone modelleriyle günü neredeyse tamamlayabilecekler.

iPhone 12 mini ve iPhone 12 için batarya kullanım süreleri

Apple'ın internet sitesinde yer alan verilere göre iPhone 12 mini, 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar da çevrimiçi video izleme imkanı sunuyor. Elbette bu durum, telefonun kompakt yapısı için normal kabul edilebilir. Ayrıca bu modele ait bataryanın iPhone XS Max ile aynı ve iPhone SE'den ise 2 saat daha uzun kullanım süresi vadettiğini söylemek gerekiyor.

iPhone 12 için batarya kullanım sürelerine baktığımızda, video oynatma için 17 saat, çevrimiçi video izlemek için de 11 saat olduğunu görüyoruz. Bu değer de iPhone 11 ile aynı. Pek çok kullanıcı, iPhone 12 mini yerine iPhone 12'yi tercih edebilir gibi görünüyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için batarya kullanım süreleri

Apple'a göre iPhone 12 Pro, 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar da çevrimiçi video izleme süresi vadediyor. Bu kullanım süresi, iPhone 11 Pro ile neredeyse aynı seviyede.

iPhone 12 Pro Max'e baktığımız zamansa 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar da çevrimiçi video izleme süresi sunulduğunu görüyoruz. Bu değerler, iPhone 12 ailesinin en yüksek seviyesi konumunda. iPhone 11 Pro Max ile aynı olarak belirlenen kullanım süreleri, Apple hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

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