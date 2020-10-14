iPhone 12 modellerinin kutusundan kulaklık çıkmayacağını açıklamasıyla yeni bir tartışma başlatan Apple, AirPods'ların Türkiye fiyatlarına zam yaparak iPhone 12 almayı düşünenlere bir sürpriz daha gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, dün akşam çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 ailesini resmen duyurdu. Pek çok dikkat çeken özelliğe sahip olan iPhone 12 ailesinin en tartışmalı noktalarından biri ise kutudan herhangi bir şarj cihazı ya da kulaklık çıkmıyor oluşu.

Apple’ın iPhone 12 modellerinin kutularından kulaklık çıkmayacağını açıklamasının ardından, iPhone 12 almayı düşünenler doğal olarak harici olarak satın almak zorunda kalacakları AirPods modellerinin fiyatlarını kontrol etmeye başladılar. Tam bu anda Apple, Türkiye’deki müşterilerine beklenmedik bir sürpriz yaparak AirPods fiyatlarına zam yaptı.

Zamların ardından yeni Apple AirPods ve AirPods Pro fiyatları

Şu ana kadar -Apple’ın resmi sitesinde- fiyatı 1.299 TL olan standart AirPods, son zamların ardından 1.599 TL fiyat etiketine kavuştu. AirPods + kablosuz şarj kutusunun fiyatı ise 1.649 TL’den 1.999 TL’ye yükseldi. En ciddi fiyat artışı ise tahmin edebileceğiniz gibi AirPods Pro’da yaşandı. Eski fiyatı 2.049 TL olan cihazın yeni fiyatı, 2.499 TL oldu.

Dürüst olmak gerekirse hem Apple’ın daha geçtiğimiz temmuz ayında fiyatlarını güncellemiş olması, hem de iPhone 12’lerin kutularından kulaklık çıkmayacağından Apple müşterilerinin bir AirPods satın almak ‘zorunda’ kalacağı için AirPods modellerine bir fiyat güncellemesi(!) yapılması beklenmiyordu. Son fiyat artışından sonra AirPods ile arasına mesafe koymak zorunda kalacak okuyucularımız, aşağıdaki içeriğimizi ziyaret etmek isteyebilirler.