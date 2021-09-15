Apple'ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları paylaşıldı. Hangi telefonu kullanırsanız kullanın iPhone 13 duvar kağıtlarını hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple'ın heyecanla beklenen yeni akıllı telefon modelleri iPhone 13 ve iPhone 13 Pro, 14 Eylül'de gerçekleşen Apple lansmanında tanıtıldı. Artan yenileme hızı ve küçük çentik gibi detaylarla dikkat çeken yeni modellerin duvar kağıtları, 1 Ekim'de başlayacak satışlarla birlikte paylaşılır diye düşünülüyordu.

Beklemeye gerek kalmadan iDownload Blog, lansmanda gösterilen duvar kağıtlarını bir şekilde bulup tüm kullanıcıların beğenilerine sundu. Duvar kağıdı konusunda kendi klasik çizgisinden kaymayan Apple, renk seçenekleri ile her türden kullanıcıyı mutlu edecekmiş gibi duruyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun merakla beklenen duvar kağıtları:

Dün akşam tanıtılan yeni iPhone modellerinin ön siparişi, 24 Eylül'de açılıyor. Gücünü A15 Bionic Chip'ten alan yeni modeller, 5,4 inç küçük çentikli ekran, 128/256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı sunuyor. Yeni iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerini canlı görmeye az bir zaman kalmışken, duvar kağıtları iPhone 13 havasına ulaşmak isteyenler için ortaya çıktı.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde görebileceğiniz 7 farklı yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lansmanda tanıtılan yeni iPhone 13 ve Pro'nun detaylarına bakmak için de buraya tıklayabilirsiniz.