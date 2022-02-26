iPhone 14'ün Ekranıyla İlgili Yeni Söylentiler Ortaya Çıktı

Samsung, yıllardır OLED teknolojisini ürettiği televizyon ve telefonların ekranlarında kullanmaya devam ediyor. Samsung'un bu teknolojisinden yararlanan bir diğer şirket olan Apple'ın iPhone 14 modelinde ise M12 OLED teknolojisinden faydalanabileceğiyle ilgili söylentiler ortaya çıktı.

Yıllardır iPhone kullanıcı sayısını arttırmaya devam ederken, telefonların fiyatları da her geçen yıl daha da artıyor. Apple’ın iPhone 14’ü ne zaman piyasaya süreceği kesinlik kazanmadı ancak bu yeni iPhone’la ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 14’ün 48 MP arka kamerası olabileceğiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri sizlerle paylaşmıştık.

Bugün ise iPhone 14’ün ekranında Apple’ın farklı bir teknoloji kullanabileceğiyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki, iPhone kullanıcılarının birçoğu kamerasının ve diğer özelliklerinin yanı sıra ekran çözünürlüğü ve kaliteli ekran görünümüyle de iPhone’u tercih ediyor. iPhone 14’ün ekran özellikleriyle ilgili edindiğimiz yeni ‘olası’ bilgilere gelin yakından bakalım.

Samsung'un yeni M12 OLED paneli, iPhone 14'te kullanılabilir

Neredeyse Samsung markasının çıkarttığı tüm televizyon, telefonlarda gördüğümüz OLED ekran teknolojisi, uzun yıllardır iPhone telefonlarda da kullanılmaya devam ediyor. OLED teknolojisi, kırmızı yeşil ve mavi piksellerin katkısıyla oluşturulan ve daha iyi bir ekran performansı ve daha doğru renkler sunulmasına yardımcı oluyor. Şaşırtıcı bir şekilde Samsung, Galaxy S22 modellerinde OLED yerine AMOLED ekran teknolojisinden faydalandı. Apple’ın ise son çıkarttığı modellerin neredeyse hepsinde OLED teknolojisi kullanıldı.

Samsung tarafından üretimi yapılan M11 OLED panelinin, son olarak iPhone 13 ve Galaxy S21 Ultra’da kullanıldığını görmüştük. Önümüzdeki sonbaharda Samsung’un çıkartması beklenen yeni katlanabilir Galaxy modellerinde ise M12 OLED panellerini kullanması bekleniyor. The Elec'in yayınladığı bilgilere göre bu yeni teknolojiyi Apple da çıkartacağı iPhone 14 modelinde kullanabilir. Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarında kullanacağı teknolojiyi yeni iPhone 14’lerde de görmek pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

Apple tarafından çıkartılan şimdiye kadarki tüm iPhone modellerinin ekran kalitelerinin giderek arttığını görmek mümkün, yeni iPhone 14 modelinde de ekran kalitesinin kullanıcılarını memnun edeceği neredeyse kesin. Yine de Apple'ın bu son model telefonuna birçoğumuz uzaktan bakacağız gibi görünüyor. 'Neyse, iPhone 14 bir an önce çıksın da iPhone 8 alabilelim' diyen onlarca insanın sesini duyar gibiyiz.