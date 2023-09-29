iPhone 15 satın almak için tüm gece mağaza önünde bekleyen bir vatandaş, kendisini "yatırımcı" olarak tanımladı. Kendisi gibiler için "enayi" denmesinden rahatsız olan vatandaş, yüksek enflasyon ortamında iPhone'dan nasıl para kazandığını anlattı.

Bugün Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Apple. Bunun nedeni, şirketin iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'de satışa sunmuş olması. Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştuğundan ve bir firmanın iPhone 15 teslimatlarını helikopterle yaptığından bahsetmiştik. Bazı vatandaşlar ise bir akıllı telefona bu denli büyük ilgi gösterilmesinden rahatsızdı.

Şimdiyse yine konuyla ilgili ilginç bir gelişme ile karşınızdayız. Bu kez iPhone 15 satın almak için sıraya giren ve saatlerce beklemek zorunda kalan bir vatandaş ile yapılan röportajdan bahsedeceğiz. Demirören Haber Ajansı (DHA) ile röportaj yapan bir adam, kendisi gibi sıra bekleyenlere "enayi" denmesinden çok da hoşlanmadı. Kendisini "yatırımcı" olarak nitelendiren vatandaş, iPhone 15'i bir yatırım aracı olarak görüyordu.

İşte bir vatandaşın verdiği röportajda yüzümüze vuran acı gerçekler

*Kendini yatırımcı olarak tanımlayan Mehmet Fatih Altunç.

DHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulunan vatandaşın ismi Mehmet Fatih Altunç. Altunç, gelip sabaha kadar burada beklediği için kendisine "enayi" diyenlere şu sözlerle tepki gösterdi:

Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. (Geçen seneyi kast ediyor) Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 bin lira koyduk, 40 bin lira para kazandık geçen sene. 40 bin liranın para olduğu zaman... Ben yatırımcıyım. Arkadaşlarımı topladım geldim. Adam başı bir iki tane alacağız abi 10 bin lira koysak, 8 tane alsak 80 bin lira yapıyor, 80 bin lira kim kazanıyor? 10 tane satıyorum 1 tane bana kalıyor. Ben teknoloji bağımlısı değilim kullanmıyorum. Ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep karşılanmıyor, kara borsaya düşüyor. 76 - 77 bin liradan satacaklar. Ben 85 - 86 bin liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var.

Üzgünüz ancak vatandaş haklı...

Üzülerek söylemek gerekiyor ki Mehmet Fatih Altunç'un kurduğu cümlelerde herhangi bir yanlışlık yok. Nedenini hemen açıklayalım. 128 GB depolama alanı olan iPhone 14, Türkiye'de satışa sunulduğunda (Eylül 2022) 30.999 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Ocak ayına geldiğimizde ise zam geldi ve aynı telefonun fiyatı 32.999 TL'ye çıktı. Bundan sonraki süreçte de kademe kademe zam geldi ve 11 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone 14'ün fiyatı, 48.304 TL'ye kadar yükseldi. iPhone 15'in Türkiye fiyatının 49.999 TL olarak açıklanmasıyla iPhone 14, 43.999 TL'ye geriledi.

Dahası, iPhone'ların özellikle "Pro Max" modellerinde yaşanan tedarik sıkıntısı. Bugün verilen bazı siparişler için bile kasım ayına teslim tarihi verilmesine neden olabiliyor. Bu da telefonun kara borsaya düşmesine, piyasa fiyatının üzerinde alıcı bulmasına neden oluyor. Tabi Altunç'un bu videodan sonra karaborsacılık davasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını bekleyip göreceğiz... Neticede anlattığı şeyler bir noktada suç.

Evet, bir akıllı telefonun yatırım aracı hâline gelmiş olması akıl alır bir durum değil. Ancak bir süredir tüm Türkiye'nin başına bela olan yüksek enflasyon, vatandaşı bu noktaya getirdi. Nasıl ki geçtiğimiz aylarda otomobiller yatırım aracıydı, şimdi de iPhone'lar aynı kaderi yaşıyor. Üstelik yıllık enflasyon eksi seviyelere düşmeden bu durumun düzelmesi de mümkün değil. Dün otomobiller, bugün iPhone 15, yarın bebek bezi, ertesi gün böcek ilacı... Yüksek enflasyon ortamında "alan kazanır" dönemi, bir süre daha yaşanacak gibi görünüyor.

Mehmet Fatih Altunç ile yapılan röportajı buradaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.