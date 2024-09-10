Apple, iPhone 16 modellerinde tamamen yeni A18 işlemcileri kullandığını açıkladı. Peki yeni işlemciler nasıl özelliklerle geliyor? Geçen senekilere kıyasla ne kadar iyiler? Birbirleri arasındaki farklar neler? Tüm bu soruları yanıtlıyoruz.

Tüm dünyanın beklediği iPhone 16 modelleri, dün akşam gerçekleştirilen Apple etkinliğiyle resmen duyuruldu. Dört modelden oluşan cihazlar, tamamen yeni bir işlemci ailesi olan “A18” çiplerle geldi.

Standart ve Plus model A18 işlemciyi kullanırken Pro modeller A18 Pro’yu kullanıyor. Peki bu işlemcilerde yenilikler neler? Birbirinden neler farklı? Ne kadar performans iyileştirmesi var? Tüm bu detayları inceleyelim.

A18

A18 işlemci, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta karşımıza çıkıyor. Apple, geçen yılki iPhone 15 etkinliğinde sadece Pro modellerde yer alan A17 Pro’yu tanıtmıştı. Standart iPhone 15’lerde ise iPhone 14 Pro’da yer alan A16 bionic işlemci tercih edilmişti.

Ancak bu yıl tamamen farklı bir yaklaşım sergilendi. Şirket, geçen yılın Pro modellerinde kullandığı işlemciyi getirmek yerine tamamen yeni bir çipi standart modellerinde kullandı. Hâliyle bu da iPhone 15’e kıyasla önemli farklar oluşmasını sağladı.

A18, tıpkı A17 Pro gibi ikinci nesil 3nm süreçten geçerek üretilen bir işlemci. Apple, bu işlemcide 2’si performans 4’ü verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli CPU kullanırken 5 çekirdekli GPU’ya da yer veriyor.

Şirketin aktardığına göre A18 işlemci, düz iPhone 15’te gördüğümüz A16 Bionic’ten %30 daha iyi CPU performansı sunuyor. iPhone 14’teki A15 Bionic’ten ise %50 daha iyi. GPU tarafına baktığımızda ise iPhone 15’ten %30, iPhone 14’ten %50 önde olduğunu görüyoruz.

iPhone 16, yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence için tasarlanmış bir cihaz. Bu yüzden telefonda bu işlemleri kolayca gerçekleştirmeye yarayan ve 2 kat daha iyi olduğu söylenen 16 çekirdekli bir Neural Engine de var. Verimlilik konusunda da fark olduğunu görüyoruz. Öyle ki A16 Bionic’e göre %30 daha az güç kullanıyor.

A18 Pro

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, A18 Pro işlemciyle donatıldı. 3nm sürecinden geçen bu işlemci de tıpkı kardeşi gibi 2’si yüksek performans 4’ü verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli CPU’yla geliyor. Ancak GPU tarafında fark var. Öyle ki bu işlemci 6 çekirdekli GPU ile sunuluyor. Her iki çipte de ışın izleme desteği bulunduğunu belirtelim.

Apple’ın karşılaştırmalarına göre A18 Pro, geçen seneki A17 Pro işlemciye kıyasla CPU tarafında %15 daha hızlı. Verimlilik konusunda da oldukça iyi. Öyle ki aynı performansı gösterirken geçen seneki modelden %20 daha az güç kullanıyor. GPU tarafına baktığımızda ise %20 daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunlar dışında 35 TOPS performans vadeden 16 çekirdekli Neural Engine’i unutmayalım.

Aralarındaki bir diğer fark ise A18 Pro modelin daha büyük cihaz içi modeller için önemli olan %17 daha fazla bellek bant genişliği. Bu da yapay zekâ özelliklerinin daha hızlı çalışacağı anlamına geliyor.

Kısacası A18 Pro modelin beklendiği gibi kardeşi A18’den daha hızlı ve daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. GPU tarafındaki farklılıklar, 4K 120 FPS video çekmeyi sağlama gibi medya özellikleri, mimarisi ve diğer özellikleriyle standart A18 modelinin önüne geçiyor. Zaten A18 Pro Apple tarafından da “şu ana kadar yaptığı en hızlı işlemci” olarak nitelendirilmesi de bunun bir göstergesi.

Her iki modelin önceki senelerle karşılaştırdığımızda da ciddi farklar görebiliyoruz. Bunun nedenlerinden biri Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri için tasarlanmış olmaları. Bu da geçen seneyle aralarındaki farkı artırmış.

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