iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra hız testinde karşı karşıya geldi. İşte çıkan sonuçlar!

Apple ve Samsung’un en güçlü telefonları karşı karşıya geldi. Gerçek dünya hız testinde iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra’nın uygulama açma ve işlem tamamlama süreleri ölçüldü.

iPhone 16 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra hız testinde kapıştı. Test sonuçlarına göre Samsung’un yeni amiral gemisi daha iyi bir performans sergiledi.

iPhone 16 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra karşılaştırıldı

Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 12 GB RAM ile donatılan Galaxy S25 Ultra, özellikle üretkenlik ve medya düzenleme uygulamalarında rakibine üstünlük sağladı. Snapseed’de dışa aktarma işlemleri ve LumaFusion’da video düzenleme süreçleri, iPhone 16 Pro Max’e kıyasla daha hızlı tamamlandı. Video işleme süresinde Galaxy S25 Ultra, iPhone’dan %25 daha hızlı sonuç verdi.

Oyun performansında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Galaxy S25 Ultra, Subway Surfers ve Flip Diving gibi oyunlarda iPhone’u geçerken, Going Balls ve Forward Assault gibi oyunlarda iPhone küçük farklarla öne çıktı. Testin ilk turunda Galaxy S25 Ultra, tüm uygulamaları 2 dakika 18 saniyede açarak iPhone 16 Pro Max’ten 15 saniye daha hızlı tamamladı. İkinci turda, yani arka planda açık kalan uygulamaların performansında, iPhone farkı biraz kapatsa da genel tabloda Samsung önde kaldı.

Samsung’un hız testinde elde ettiği sonuçlarda Snapdragon 8 Elite işlemcisi, %40 daha büyük soğutma sistemi ve ek 4 GB RAM desteğinin etkili olduğu belirtiliyor. Apple ise iOS 18 optimizasyonlarıyla performans iyileştirmeleri sunarak cihazın hızını artırmayı hedefliyor.