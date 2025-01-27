Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamerası, iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra ile kıyaslandı. İşte elde edilen sonuçlar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisi, teknoloji YouTuber'larının odak noktasına yerleşti. Şimdi sizlere, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera özelliklerinin neler sunduğuna ilişkin bir testten bahsedeceğiz.

SuperSaf isimli bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max'in kamera kalitesine ilişkin bir video paylaştı. MrWhosetheBoss isimli kanal ise Samsung Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera performansını kıyasladı. İşte sonuçlar...

Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max'in karşılaştırıldığı görüntüler

Düşük ışık altında çekilen bir fotoğraf, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ana kamera sensörünün daha sıcak görüntüler oluşturduğunu gösteriyor. 48 MP çözünürlüğe sahip iPhone 16 Pro Max'in kamerası ise daha soluk renkler sunuyor.

Telefonların ultra geniş açılı kameraları da teste sokuldu. Paylaşılan görüntüler, iPhone 16 Pro Max'in biraz daha düz görüntüler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise binanın sağ tarafı biraz daha karanlık.

iPhone 16 Pro Max'in kamerası, 1x yakınlaştırma durumunda Samsung'dan daha iyi ayrıntı sunuyor. Ancak burada önemli bir husus var. Samsung Galaxy S25 Ultra'da 200 MP çözünürlük sunan modu aktif ettiğiniz zaman daha fazla ayrıntı yakalamanız mümkün.

Peki ya Samsung Galaxy S24 Ultra?

Yukarıdaki fotoğrafta da Samsung Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S24 Ultra'nın kamera performanslarının kıyaslanmasını görüyoruz. Burada çok açık farklılık var. Görebileceğiniz üzere Galaxy S25 Ultra, yakınlaştırılmış görüntülerde Galaxy S24 Ultra'ya fark atıyor. Bunun temel nedeni, yeni amiral gemisi telefonun yapay zekâ destekli yakınlaştırma desteğine sahip olması. Bu özellik sayesinde görüntüdeki ayrıntılar daha iyi gösteriliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max'in performans kıyaslaması için: