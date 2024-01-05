Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in muhtemel tasarımını ortaya koyan görüntüler oluşturuldu. Tasarım, genel olarak iPhone 15 Pro serisi ile aynı olacak bazı değişiklikler yaşanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir iPhone 16 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, büyük olasılıkla Eylül 2024'te bir etkinlik düzenleyecek ve en yeni iPhone'u tanıtacak. Peki serinin üst düzey versiyonları olarak karşımıza çıkacak iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max, nasıl görünecek?

Apple ürünlerine yönelik güvenilir sızıntı kaynaklarından olan MacRumors, elde ettiği verilere dayanarak prototip görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max modellerinin nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Dilerseniz lafı uzatmadan, görsellere bakalım.

iPhone 16 Pro ve Pro Max, muhtemelen böyle görünecek:

Kaynaklarımızın iddiasına göre Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone'larda önemli bir değişiklik yapacak. Bu değişiklik, telefonların yıllardır değişmeyen ekran boyutları ile ilgili olacak. İddialara göre Apple, bu yıl ekran boyutlarını biraz daha artıracak. iPhone 16 Pro serisi, 6.7 inç ve 6.9 inç olmak üzere boyutlanacak.

Apple'ın iPhone 15 Pro'da tercih ettiği "Eylem Butonu", iPhone 16 Pro serisinde de bulunacak. İddialara göre Apple, iPhone 16 serisinde bu butonun tasarımı üzerinde çalıştı ancak nihai karar, iPhone 15 Pro serisindekiyle aynı kalması yönünde oldu.

Birkaç güvenilir kaynaktan gelen bilgiye göre Apple, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in sağ tarafında yeni bir buton kullanmaya başlayacak. Kuvvet sensörüyle eşleştirilen bu buton, video çekimleri için kullanılacak. Güç düğmesi ile aynı şekilde pozisyonlaşmış olan bu buton, telefonun alt kısmına yerleştirilecek. Geçmiş modellerde aynı yerde bulunan mmWave anten ise sağ taraftan sol tarafa alınacak.

Özetlemek gerekirse iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'dan çok da farklı görünmeyecek. Daha büyük ekran ile video çekimlerini başlatmaya yarayacak buton, en büyük değişiklikler olarak karşımıza çıkacak. Birkaç gün önce Apple'ın iPhone 16'da büyük iyileştirmeler sunmayacağının iddia edildiğini düşünecek olursak bu tasarım bizleri çok da şaşırtmayacak.