Apple, Yeni Reklamından Dolayı Taylandlılardan Özür Diledi

Apple, "Ofisin dışında" adlı reklamı yüzünden Taylandlılar ve ülke yönetiminden tepki gördü.

Teknoloji firmaları zaman zaman yaptıkları reklamlarla tepki görebiliyor ve geri adım atmak zorunda kalabiliyorlar. Örneğin Google, olimpiyatlar için hazırladığı yapay zekâ reklamını gelen tepkiler üzerine yayından kaldırma kararı almıştı.

Apple'ın da "ofisin dışında" adlı reklamı, Tayland'ı eski ve stereotipik bir şekilde tasvir ettiği gerekçesiyle tepki çekti. Bunun üzerine Apple reklamı çekti ve özür diledi. Apple daha önce de Crush adlı iPad Pro reklamı için özür dilemiş ve mayıs ayında reklamı yayından kaldırmıştı.

Taylandlılar rahatsız oldu

Taylandlı milletvekili Sattra Sripan, konuyla ilgili olarak verdiği bir demeçte "Taylandlılar bu reklamda son derece rahatsız. Taylandlılara Apple ürünlerini kullanmayı bırakmalarını ve başka markalara geçmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Apple'ın Underdogs serisinin son bölümü olan 10 dakikalık reklamda ekip, yeni bir paketleme fabrikası bulmak üzere Tayland'a gidiyor. Bu reklam boyunca hem çekim teknikleriyle hem de gösterilen kareler ile Tayland, az gelişmiş bir ülke olarak yansıtılıyor. Bu durum da hâliyle ülkenin tepkisini çekmiş durumda.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Apple, reklamın yayından kaldırıldığını belirtirken "Amacımız ülkenin iyimserliğini ve kültürünü kutlamaktı ve Tayland'ın bugünkü canlılığını tam olarak yansıtamadığımız için özür dileriz," ifadesini kullandı. Ayrıca reklam için Taylandlı yerel bir reklam ajansı ile çalıştıklarını da belirtti.

Apple'ın Underdogs serisinde yer alan beş reklam bulunuyor ancak firmanın YouTube kanalında bu reklamlardan sadece biri şu anda izlenebiliyor.