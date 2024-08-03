Yeni bir iddia, 2025'te tanıtılacak iPhone 17 serisinin selfie kameralarını ortaya çıkardı. Buna göre telefonların hepsinin ön kamerasında büyük bir iyileştirme göreceğiz.

iPhone 16’nın tanıtımına az bir süre kalmışken Eylül 2025’te tanıtılacak iPhone 17’den de bilgiler geliyordu. Önümüzdeki yıl çıkacak seride Plus yerine Slim isimli yeni bir model göreceğimiz konuşuluyordu. Ayrıca serinin ekran özellikleri de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

Bugün ise iPhone 17 serisinin ön kamerasıyla ilgili bilgiler geldi. Güvenilir analist Jeff Pu, ön kamerada ciddi iyileştirmelerle karşılaşacağımızı iddia etti.

iPhone 17 ailesinin tamamı, 24 MP’lik ön kamerayla gelecek

İddiada, standart, Slim, Pro ve Pro Max modellerin kameralarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Buna göre iPhone 17’deki modellerin hepsinde 24 MP çözünürlüklü bir selfie kamerasıyla karşılaşacağız.

Eğer bu doğruysa şu anki modellerin ön kamerasına göre önemli bir iyileştirme göreceğiz. Öyle ki iPhone 15 serisinde 12 MP’lik kamera yer alıyor. Bu da 2 kat çözünürlük artışı yaşanacağı anlamına geliyor.

Daha önceki iddialarda da 24 MP’lik ön kamera göreceğimiz belirtilmişti. Bir başka ünlü analist Ming-Chi Kuo, cihazların 6 parçalı lense sahip 24 MP’lik selfie kameralarıyla donatılacağını aktarmıştı. Şu anki modellerde 5 plastik lens bulunuyor.

24 MP çözünürlük, fotoğraflar kırpılsa veya yakınlaştırılsa bile kaliteleri korumalarını sağlayacak. 6 parçalı lens ise görüntü kalitesinin iyileşmesine, bozulmaları düzelterek daha net görseller ortaya çıkmasına olanak tanıyacak. Yani iPhone 17’nin ön kamera deneyimi genel anlamda şu anki modellerden çok önde olacak. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki yıl göreceğiz.

iPhone 17 hakkında şimdiye kadar çıkan diğer bilgiler için: