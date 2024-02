Apple'ın iPhone SE serisiyle ilgili radikal bir karar aldığına ilişkin bir iddia, gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Apple, iPhone SE ile iPhone 16 serisini birleştirip, ikisini birlikte piyasaya sürecek.

Son dönemlerde ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili iddiaları ile gündemden düşmeyen Majin Bu, bu kez herkesi ters köşe yapacak yeni bir açıklamada bulundu. Yine Apple ile ilgili konuşan Bu, markanın çok radikal bir karar aldığını iddia etti. Ancak kaynağına güvenmediğinden bahseden Majin Bu, bu iddianın doğruluğunu araştıracağını da söyledi.

Apple, her yıl düzenli olarak yeni bir iPhone tanıtımı yapıyor. Ancak marka, akıllı telefon kategorisinde sadece amiral gemisi modeller üretmiyor. Evet, SE modellerden bahsediyoruz. İşte Majin Bu'nun iddiası da SE modellerle ilgili. İddiaya göre Apple, bu yıl itibarıyla SE modeller ile normal ve pro modelleri birleştirecek. Yani eylül ayında düzenlenmesini beklediğimiz etkinlikte, beş iPhone modeli ile tanışacağız.

iPhone SE'nin de Plus versiyonu gelecek

Majin Bu'ya bilgi veren kaynağa göre Apple, bu yıl iki SE model birden piyasaya sürecek. Yani iPhone 16 SE'ye, iPhone 16 Plus SE de eşlik edecek. Böylelikle markanın ürün gamı büyümüş olacak. Uygun fiyatlı ancak daha büyük ekranlı iPhone arayışında olan tüketiciler, iPhone 16 Plus SE'yi tercih edebilecekler. Edinilen bilgilere göre tek arka kamera kurulumuna sahip olacak iPhone 16 SE ile iPhone 16 Plus SE, Dynamic Island özelliğine de sahip olacaklar.

Haberimizin başında, Majin Bu'nun kendi kaynağına güvenmediğini söylediğinden bahsetmiştik. Hâl böyle olunca söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmayabileceğini olasılığından çok fazla uzaklaşmamak gerek. iPhone 16 lansmanı yaklaştığında iddialar kazanı daha fazla kaynayacak ve iPhone 16 SE iddiaları, o dönemlerde daha da netleşecektir.