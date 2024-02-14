Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini AI, iOS kullanan cihazlarda da Google uygulaması üzerinden kullanılabilir oldu.

Google, Apple cihazlarda kullanılan iOS için Google uygulamasının yeni versiyonunun dağıtımına başladı. 303.3 güncellemesi ile birlikte gelen en önemli yenilik, uygulama üzerinden Gemini yapay zekâsının Apple kullanıcılarına da açılması oldu. Gemini, asistan uygulamasının yerini alacak.

Yapay zekânın son dönemdeki dikkat çeken başarısının üstünde Google, hızlı bir şekilde Gemini yapay zekâsını dağıtmaya başlamıştı. Yapay zekânın kendi Android uygulaması her geçen gün daha fazla ülkede erişime açılırken şimdi de iOS kullanıcıları için bir alternatif üretilmiş oldu.

Gemini'ye ulaşmak kolaylaşıyor

iPhone kullanıcıları, Gemini'ye ulaşmak için cihazlarındaki Google uygulamasında, sağ üstte yer alan butonu kullanabilecekler. Tek bir düğmeye basmak yeterli olacak. Bu özellik aktif hâle getirildiğinde de Google uygulaması ona göre değişecek. Ekranın alt kısmında komut girilebilecek bir alan belirecek. Bu alana yazarak, konuşarak ya da bir görsel paylaşarak Gemini'yi kullanmak mümkün olacak. Kamera da bir başka etkileşim aracı olarak kullanılabilecek. Gemini yapay zekâsı, oluşturduğu cevapları doğrudan sesli okumayacak ancak hoparlör ikonuna bastığınızda metni seslendirecek.

Apple'ın kendi yapay zekâ asistanı Siri'nin bulunmasından dolayı Gemini, Android versiyonundaki gibi her ekranda yardım için kullanılamayacak. Bu özellik Android cihazlarla sınırlı kalacak. Apple'ın gelecek versiyonlarda yapacağı güncellemelerle her ekranda yardım özelliğini Siri'yle kullanmak mümkün olabilecek.