Yeni ortaya çıkan gelişmeye göre Apple, iPhone 17 Pro'daki fiyat artışını minimum depolama alanını artırarak dengelemeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen iddialara göre Apple, iPhone 17 Pro’nun fiyatını gümrük vergileri yüzünden 50 dolar artıracak ama yeni gelişmey göre şirket bu zammı “hissettirmemek” için telefonun minimum depolamasını 256 GB’a çıkaracak.

Bu taktik aslında yeni değil. Örneğin 2023’te iPhone 15 Pro Max, önceki modele göre 100 dolar daha pahalıydı ama 128 GB yerine 256 GB depolamayla gelmişti. Böylece Apple “geçen seneki depolama seviyesinde fiyat aynı” diyebilmişti.

iPhone 17 Pro, minimum 256 GB ile gelecek

Apple bu yılki seride de fiyat artışını doğrudan vergilere bağlamaktan kaçınacak gibi çünkü ABD yönetimi, firmaların ürünlerde vergi artışını açıkça göstermesine tepki göstermişti.

Yine de şirket belirtse de belirtmese de gümrük vergilerinden ciddi şekilde etkiliyor. iPhone 17 çıktığında Çin’den ithal edilen ürünlere %30 vergi uygulanacak. Bu oran öncekinin tam on katı. Üstelik Trump’ın %150’e kadar çıkabilecek yeni vergiler getirme tehdidi de var.

Yeni iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları için: