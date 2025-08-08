Apple’ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 17 Pro ile ilgili yeni bir sızıntı gündeme geldi. İddialara göre Apple, nihayet 128 GB’ı tamamen bırakıyor ve giriş modeli doğrudan 256 GB yapacak. Bu yükseltme kulağa mantıklı gelse de fiyatları nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Apple, son yıllarda “Pro” iPhone modellerinde 128 GB’ı giriş seviyesi olarak sunmayı sürdürüyordu. Ancak sızdırılan yeni bilgilere göre bu durum, iPhone 17 Pro ile son bulacak. Kaynaklara göre Apple, yeni modelde başlangıç depolama kapasitesini 256 GB olarak belirlemeyi planlıyor. Bu da özellikle yüksek çözünürlüklü video çeken veya “büyük uygulamalar” kullananlar için ciddi bir fark yaratabilir.

iPhone 17 Pro’nun donanım tarafında önemli yükseltmeler getirmesi beklenirken, bu depolama artışı da modelin premium algısını güçlendirecek adımlardan biri olabilir. Kullanıcıların büyük bölümü, özellikle ProRes video, 3D içerik veya oyun dosyaları gibi büyük dosyalar gerektiren kullanım senaryolarında 128 GB'ın artık yetersiz kaldığını ifade ediyordu.

128 GB yerine 256 GB’lık başlangıç modeli fiyatları nasıl etkileyecek?

128 GB’ın günümüzde özellikle iPhone gibi premium akıllı telefonlar için yetersiz kaldığı su götürmez bir gerçek. Ancak daha fazla depolama alanı, daha yüksek fiyat etiketi anlamına da geliyor. iPhone 16 Pro’nun 128 GB modeli ile 256 GB modeli arasında ABD’de 100 dolar, Türkiye’de ise 5.500 TL fiyat farkı bulunuyor. Apple’ın depolama artışındaki farkı fiyat etiketine yansıtıp yansıtmayacağı ile ilgili bir bilgi yok.

Bu arada iPhone 17 serisinin 9 Eylül’de tanıtılmasının beklendiğini hatırlatalım. Sızıntılar doğruysa yeni seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max adında 4 yeni modelle tanışacağız. iPhone 17 serisinin muhtemel Türkiye fiyatı ve özelliklerini aşağıdaki içeriklerimizden öğrenebilirsiniz.